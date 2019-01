Aspettando Kingdom Hearts 3 | tutta la storia della saga riassunta nei video di Square Enix

optimaitalia

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Solo un giorno ci separa da3. Già disponibile da pochissimo in Giappone, il nuovo capitolocelebredi casasi farà strada anche nei negozi italiani da domani, 29 gennaio 2019. Tutti i fortunati possessori di una PlayStation 4 o di Xbox One potranno quindi vestire ancora una volta i panni di Sora, chiamato a sconfiggere l'oscurità al fianco di Pippo e Paperino. L'eroe del Keyblade dovrà necessariamente mettere la parola fine agli eventi partiti 17 anni fa su PlayStation 2, e che da sempre coinvolgono congiuntamente gli universicasa del Chocobo e quelli Disney.Seppur molto distanti, questi mondi hanno sempre saputo amalgamarsi in giochi di ruolo action dall'indiscutibile fascino. E3 non farà di certo eccezione! Saranno 8 i mondi Disney/Pixar da esplorare, in cui andremo non solo a combattere gli immancabili Hearthless, ma ...