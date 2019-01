Rapinatori albanesi | Dna troppo simile | assolti entrambi

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) I Trushi potrebbero passare alla storia come la prima coppia diche neanche gli esperti del Ris dei Carabinieri riescono ad incastrare. Si tratta, infatti, di due fratelli che hanno scelto la carriera criminale di. Ma sono deidel tutto particolari. Sono, infatti, gemelli. Non solo, sono gemelli omozigoti. In pratica, il loro Dna è estremamenteanche se non perfettamente identico. Comunque, nel loro caso, è sufficiente per rendere indistinguibile, anche per le sofisticate strumentazioni di analisi del Dna del Ris, chi dei due sia, ogni volta, l'autore materiale dei furti che da anni ormai commettono. Di conseguenza, i giudici si trovano costretti ad assolverli ogni volta. Tanto che nell'ambiente criminale sono stati soprannominati i fratelli Lupin.L'ultimo misfatto in ordine di tempo La banda formata dai fratelli Trushi, Eduard ed Edmond, ...