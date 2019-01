Problemi Anthem Demo Vip | Bioware fa il punto sulle criticità maggiori

optimaitalia

(Di domenica 27 gennaio 2019)Poco più di due settimane ci separano dal lancio ufficiale sul mercato di, il nuovo titolo sviluppato dae prodotto da Electronic Arts. Saranno due settimane di hype smisurato per la futura community, che già in queste ore hanno avuto la possibilità di lanciarsi all'interno del mondo di gioco grazie al rilascio dellaVIP. Milioni gli utenti che non hanno perso occasione per fiondarsi nel gioco in salsa Sci – Fi, una vera e propria marea che, come era lecito aspettarsi, ha evidenziato alcuneche negli studi dinon hanno perso modo di annotare al fine di risolverle quanto prima e lanciare quindi un prodotto quanto più rifinito possibile.E proprio il team di sviluppo ha parlato attraverso la figura del community manager di Electronic Arts, Jesse Anderson, che ha condiviso con la community dimaggiormente riportati dai giocatori. ...