Premier e M5S per la linea dura : ora dobbiamo essere compatti : ROMA Il 'non intervento' di Palazzo Chigi, e in particolare il silenzio del Premier Giuseppe Conte, viene visto, questa volta, come un sostanziale placet alla linea dura di Matteo Salvini. Nessuno ...

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" Ma il vicePremier : "In mezzo al mare sì" : A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no alle Trivelle ma non si può fermare il mondo"

Di Maio e le proteste francesi - è un caso il «sì» del vicePremier M5S ai gilet gialli : un endorsement in piena regola, accompagnato da un'offerta concreta quello che Luigi Di Maio, con un post sul blog del M5S, fa al movimento dei gilet gialli che da settimane sta violentemente ...

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicePremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...

Premier Giuseppe Conte : “Governo durerà 5 anni - Lega e M5S uniti dal desiderio di cambiamento” : Il Premier Giuseppe Conte è stato intervistato su 'America Oggi', quotidiano in lingua italiana, diffuso negli Stati uniti: "Siamo convinti che l’Italia debba giocare un ruolo di primo piano all'interno dell’Unione europea e dell’Unione monetaria. Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per continuare a garantire la sostenibilità del debito, e in tal modo fornire anche maggiori rassicurazioni ai mercati".Continua a leggere

REDDITO DI CITTADINANZA - SALVINI : 'FURBI NON VEDRANNO UN EURO'/ Monito del vice Premier : tensione M5s-Lega? : SALVINI e il REDDITO di CITTADINANZA: "Furbi non VEDRANNO un euro. Quota 100? Si parte entro la primavera". tensione M5s-Lega?

"Il Pd pubblica una foto fake per screditare Conte". M5S contro i dem per l'immagine ritoccata del Premier con la chitarra : "Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo. Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte, la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo". Lo scrive il M5s sul blog delle Stelle dove pubblica un tweet della deputata dem Alessia Morani ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - Premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Governo - Premier Conte : 'Lega e M5S restano uniti' : Roma, 24 dic., askanews, - 'Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi di Governo e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse ...

Di Maio padre - anche l’anima critica del M5S difende il vicePremier. Nugnes : “Non deve riferire in Aula” : Luigi Di Maio inizialmente previsto ad un convegno al Senato sull’economia circolare, è costretto a disertare. Tra i presenti c’è Paola Nugnes e la senatrice M5S dice la sua circa la vicenda sollevata da le Iene sugli affari della famiglia del leader pentastellato “Se un imprenditore deve essere indagato per sospetti sulla sua attività, questo deve essere fatte nelle sedi opportune, con tranquillità. Credo che qualunque volta venga ...

Giuseppe Conte fa fuori Luigi Di Maio. M5s - il clamoroso retroscena : presto - il Premier... : Secondo il quotidiano torinese, il mite avvocato pugliese prestato alla politica avrebbe scalato le gerarchie dei 5 Stelle a tal punto da diventare il candidato premier e leader ideale quando, è ...

Tensione M5S-Lega - ripicche tra i vicePremier. E ora Conte batte i pugni : Conte - un po' come l'allenatore del Milan che qualche giorno fa invitò Salvini a restare nel suo occupandosi di politica e non di calcio - ieri ha fatto lo stesso invitando di fatto Salvini a ...