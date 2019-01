lastampa

: Pioggia di gol al Bentegodi ma la spunta la Fiorentina: finisce 3-4, Var e l’arbitro Chiffi protagonisti in negativ… - sscalcionapoli1 : Pioggia di gol al Bentegodi ma la spunta la Fiorentina: finisce 3-4, Var e l’arbitro Chiffi protagonisti in negativ… - ilgiovanemassi : RT @LaStampa: Pioggia di gol e polemiche in Chievo-Fiorentina - LaStampa : Pioggia di gol e polemiche in Chievo-Fiorentina -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Sette gol, tre pali, due rigori, un'espulsione ed emozioni a non finire: laespugna il Bentegodi di Verona battendo ilcon un pirotecnico 4-3 e torna a sperare per un posto in Europa.