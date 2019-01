raisport.rai

Sport Paralimpico, Pancalli: «No ai mondiali di nuoto in Malesia per le discriminazioni agli atleti israeliani»

(Di domenica 27 gennaio 2019) 'Abbiamo assunto questa iniziativa con convinzione. Lo sport paralimpico non può accettare esclusioni. La sua mission è includere, costruire ponti e non barriere. Lo sport è uno strumento di linguaggio universale che non può accettare intromissioni da parte della politica'. Luca, presidente del Comitato italiano paralimpico, parla così della decisione del ...