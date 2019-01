Milan-Napoli 0-1, pagelle / Le sperimentazioni di Carlo non si fermano

ilnapolista

: Fabio Quagliarella has equalled Gabriel Batistuta's record for scoring in 11 consecutive Serie A games: ? vs AC Mi… - Squawka : Fabio Quagliarella has equalled Gabriel Batistuta's record for scoring in 11 consecutive Serie A games: ? vs AC Mi… - acmilan : Questa sera #MilanNapoli sarà in esclusiva su @DAZN_IT: prepariamoci al big match con queste 9 curiosità:… - acmilan : Sale la febbre per #MilanNapoli, a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: aperta la vendita anche per… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) OSPINA. Il Gatto Ospinik s’immola con ardore e rimedia pure qualche calcione di troppo. Per tutte, la parata al 78’ che strozza il grido in gola a Musacchio e all’intero stadio meneghino – 7Il salvataggio su Musacchio – bellissimo ed equiparabile ad un gol – arriva dopo che il nostro è stato travolto da un camion nero di nome Koulibaly. Si fa male ma non molla. Il migliore in campo: sempre preciso e attento su ogni conclusione – 7MALCUIT. Nel torpore degli zero a zero è sempre difficile individuare i più brillanti, cara Ilaria. E a San Siro stasera c’è la nebbia anche se non si vede. Diciamo allora che la scia giallastra dei riccioli di Malcuit è quella che lucea maggiormente. Soprattutto in difesa, vero salvatore della patria napoletana: più volte su Paquetà e poi soprattutto su Kessie – 7Incomincia con meno precisione del solito, poi brilla come dici tu. Molto oltre la media ...