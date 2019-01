L' asso nella manica di Xi? Un triangolo dell' innovazione made in China

Blitz notturno del consigliere Campanella al canile Monte Contessa - l’associazione : «Gesto assurdo e violento» : Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Tursi è arrivato senza preavviso al rifugio alle 23.15 per verificare le temperature all'interno dei box. Ha mobilitato la polizia di Stato, la Municipale,la Digos e gli agenti della giudiziaria

Nel weekend a spasso nella Tuscia viterbese alla scoperta di carrozze e cavalli - mostri - castelli e borghi fantasma : A Bagnoregio, sabato e domenica, inedita accoppiata 'Fantasy&Medioevo', due giorni di spettacoli e divertimento pensati per grandi e piccini. Nel corso della manifestazione, a partire dalla mattinata,...

Trivelle - Costa : “Moratoria compromesso al ribasso? No - è un primo passo. L’accordo? Nella notte - io dormivo…” : Aveva minacciato le dimissioni sul caso Trivelle, nel mezzo di uno scontro con la Lega, dopo gli attriti già scoppiati sul caso delle nomine sui parchi. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva rilanciato: “Io sono per il no alle Trivelle. Io non le firmo, mi sfiducino”. Poi, Nella notte, l’intesa tra M5s e Lega. Di fatto, un compromesso, con lo stop per 18 mesi alla ricerca degli idrocarburi e l’aumento ...

Netflix entra nella Motion Picture association of America - la lobby di Hollywood : Netflix entra nella Motion Picture Association of America (Mpaa). È la prima volta nei quasi cento anni di storia dell'Associazione, che promuove gli interessi degli studi cinematografici, che un big del web viene accettato. Con il suo ingresso nella Mpaa, il gigante dello streaming online si mette al livello di Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal e Warner Bros.Per Netflix il regalo è arrivato con le dieci nomination ottenute ...

Crollano gli ascolti di Adrian nella seconda puntata con l’assoluzione di Celentano - muto in scena : Dopo l'esordio al di sotto delle aspettative, Crollano gli ascolti di Adrian nella seconda puntata del 22 gennaio, con Canale5 ancora una volta battuta dalla fiction di Rai1. Il film tv Liberi di Scegliere vince la serata con 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share, mentre sull'ammiraglia Mediaset gli ascolti di Adrian nella seconda puntata si fermano a 3.965.000 spettatori pari al 15% di share per l'anteprima Aspettando Adrian in diretta ...

Antonella Galasso è la Cecca 2019 di Varallo

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Sguardi assorti nella lettura : al museo La Stampa gli scatti raccontano la poesia del quotidiano : Ha una gonna pièd de poule e il giubbotto, sta seduta come chi dovrà scendere a breve, sulla punta del sedile di un treno locale, un Torino-Ceres che viaggia lento verso la Valle di Lanzo. È lì, una ...

Dakar 2019 - risultati prima tappa camion e quad : Nikolaev e Cavigliasso centrano il bersaglio grosso nella “Lima-Pisco” : Potremmo definirla la giornata delle conferme per quanto riguarda i camion e i quad al termine della prima tappa “Lima-Pisco” di questa Dakar 2019. Lungo gli 84 km della prima speciale della Maratona del deserto, nella gara riservata ai mezzi pesanti, il russo Eduard Nikolaev ha fatto la differenza, iniziando la propria scalata al terzo sigillo nell’Odissea motoristica. L’alfiere del Kamaz-Master ha impresso il proprio ...

La favola del ritorno di Meghan Markle in Suits 8 : offerta milionaria per un cameo della Duchessa o asso nella manica? : Finite le feste si torna a parlare di serie tv e della seconda parte delle stagioni in corso o dei nuovi debutti ma l'argomento del giorno è il ritorno di Meghan Markle in Suits 8. La bella Duchessa e neo moglie del principe Harry ha abbandonato la sua vita di modella e di attrice proprio per sposare il suo cavaliere come nelle migliori delle favole, e adesso? Il lieto fine potrebbe esserci anche per i fan della serie visto che, secondo la ...

Roma - cassonetti in fiamme nella notte : ANSA, - Roma, 30 DIC - Ancora cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte a Roma. Due secchioni sono andati a fuoco in via delle Repubbliche Marinare a Ostia nella tarda serata di ieri. Sul posto i ...

Palermo - è emergenza rifiuti. Incendiati nella notte i cassonetti : Non è mancatala la polemica politica, con la sua esplosività. 'La città di Palermo è sommersa dai rifiuti ed è scoppiata la protesta in Consiglio comunale , ma l'unica vera forma di protesta, degna ...

Nebbia in Basso Molise : 2 incidenti stradali nella notte : Banchi di Nebbia hanno avvolto la costa molisana nella notte e due incidenti stradali si sono verificati in Basso Molise: il primo poco prima delle 22 all’ingresso della tangenziale di Termoli, lato zona industriale (il conducente di una Fiat Croma SW ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada), il secondo nella periferia di Montenero di Bisaccia. In quest’ultimo caso una Fiat Grande Punto si è ribaltata in Contrada San ...

Quanto è dura essere popolari a scuola! Su Infinity arriva L’asso nella manica : A.S.S.O. è l’acronimo di Amica Sfigata Strategicamente Oscena, un appellativo che nessuno vorrebbe mai ricevere. La definizione diviene ancora più compromettente se siamo in un liceo in cui tutto ruota attorno alla reputazione che si ha. Quando viene a sapere che una simile nomea la accompagna, l’intraprendente Bianca cade dalle nuvole. Decisa a togliersi di dosso questa etichetta, abbandona le sue avvenenti amiche, le popolari Jess e Casey, e ...