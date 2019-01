La terra sta poco bene e Teresa Mannino ride | Sistemeremo tutto

Sophie Turner e Joe Jonas stanno cercando casa - in vista del matrimonio che si terrà quest’anno : Le nozze potrebbero tenersi in Francia The post Sophie Turner e Joe Jonas stanno cercando casa, in vista del matrimonio che si terrà quest’anno appeared first on News Mtv Italia.

Ciclone Mediterraneo - Sea Watch : “Onde fino a 7 metri - navighiamo nella tempesta” : “Sul nostro mare si sta abbattendo un Ciclone Mediterraneo, fenomeno meteo piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido. Sea Watch sta navigando in questa tempesta cercando un riparo con a bordo 47 naufraghi soccorsi sabato scorso“: lo scrive su Twitter la Ong tedesca. L'articolo Ciclone Mediterraneo, Sea Watch: “Onde fino a 7 metri, navighiamo nella tempesta” sembra essere il primo su Meteo Web.

Ciclone mediterraneo - maltempo - neve e temporali si spostano verso le Adriatiche e al Sud : Roma - L'intenso impulso polare proveniente dalla Groenlandia ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale dando vita ad una profondo vortice depressionario ( Ciclone mediterraneo ) in queste ore posizionato tra le Isole Maggiori. Nevicate copiose hanno già interessato il basso Piemonte, l'Appennino settentrionale, l'entroterra ligure ma anche la costa in particolare tra savonese e genovese. GIOVEDI' - Il maltempo ( ...

Clamoroso in Inghilterra! Kamara arrestato per una rissa al campo del Fulham : i dettagli : Nuovi guai per Kamara; arrestato dopo una rissa al campo del Fulham, secondo il Daily Mail l’attaccante francese era in sede per chiarire suo futuro Nuovi guai per Aboubakar Kamara. L’attaccante del Fulham stando a quanto riporta il Daily Mail è stato arrestato con l’accusa di aggressione e lesioni personali dopo una rissa al campo di allenamento della squadra che ha coinvolto anche un membro dello staff del club. Lunedì ...

Figc - cambia lo statuto : la Giunta Coni nomina terracciano commissario ad acta : Nella vita ancora prima che nel calcio serve rispetto e io qua non ne vedo: invece bisognerebbe averne sempre per gli avversari, lo sport deve insegnare questi valori. Se invece lo sport insegna i ...

'Subito una commissione di inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo' : La ripetizione di questi 'non' porta in superficie quel che una semplice cronaca di quanto avvenuto nel Mar Mediterraneo nel corso delle ultime ore non riesce più a far percepire. I fatti sono questi:...

È vero - l'Africa continua ad essere una terra di conquista : ... nel 2017, e nello stesso anno il commercio all'interno del continente è sceso al di sotto del 15% del volume totale degli scambi, mentre quelli con il resto del mondo hanno un valore molto più alto: ...

"Subito una commissione di inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo" : Il manifesto: "Non siamo pesci": davanti a Montecitorio una manifestazione promossa dai Radicali Italiani e dall'associazione "A Buon Diritto". Fra i promotori: Luigi Manconi, Roberto Benigni, Sandro Veronesi, Massimo Recalcati

Vicenza - uccide la figlia di tre giorni gettandola a terra e tenta il suicidio con un coltello : arrestata quarantunenne : Ha scaraventato a terra la figlia appena nata mentre la stava allattando, uccidendola, e ha tentato a sua volta di uccidersi, ferendosi con un coltello alla gola. L’episodio è avvenuto domenica sera a Lisiera di Bolzano Vicentino, piccolo paese in provincia di Vicenza. La bambina, di soli tre giorni, è morta nella notte all’ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la madre, una donna di 41 anni, forse colpita da una crisi “post ...