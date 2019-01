Espanyol-Real Madrid 2-4

Espanyol Real Madrid : pronostico - quote e probabili formazioni : Espanyol Real Madrid: pronostico, quote e probabili formazioni Si gioca Domenica 27/01 al RCDE Stadium alle ore 20:45 la partita Espanyol-Real Madrid. La squadra di casa si trova momentaneamente in 13a posizione nella classifica generale, mentre il Real Madrid si trova in terza posizione dopo Barcellona e Atletico Madrid. Nella scorsa giornata l’ Espanyol ha incontrato uno schiacciante Eibar. Il Real Madrid invece arriva da ...

Pronostico Espanyol vs Villarreal - Copa del Rey 17-1-2019 e Analisi : Espanyol-Villarreal, giovedì 17 gennaio. Sfida tra due squadre in crisi in Copa del Rey. Entrambe possono sfruttare l’occasione di rialzarsi per dare una soddisfazione ai propri tifosi dopo le recenti sconfitte nell’ultimo turno di campionato rispettivamente con Real Sociedad e Getafe. La partita d’andata si è conclusa 2-2. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Espanyol e Villarreal?L’Espanyol è reduce ...

Liga - vittoria casalinga per la Real Sociedad : battuto l'Espanyol : SAN SEBASTIAN - E' finita 3-2 Real Sociedad-Espanyol, il posticipo del campionato di Liga. I padroni di casa riescono a trovare un successo molto importante grazie al gol di Willian Jose nella ripresa ...