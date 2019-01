Adrian | Maurizio Costanzo stronca lo show di Celentano | ' Presuntuoso e predicatorio'

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) Domani, lunedì 28 gennaio, tornerà in onda, la serie evento di. Le due puntate, che sono state introdotte da un mini spettacolo, andate in onda il 21 e il 22 gennaio, sono state notevolmente criticate. Il comportamento di, infatti, non è piaciuto ai telespettatori da casa e anche ad alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi, uno tra i più critici è stato. Il giornalista è conduttore ha detto: "". Un commento che, drasticamente, lodel cantante.provoca il suo pubblico nelle prime due puntate del 21 e 22 gennaioè sempre stato un personaggio molto fuori dalle righe. La sua personalità lo ha sempre portato ad essere tra i soggetti più discussi della televisione, ma ciò che ha fatto lo scorso lunedì e martedì, durante lo spettacolo ...