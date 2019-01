Uomini e Donne Claudia e Lorenzo | gesto ambiguo prima della scelta | che succede?

Uomini e Donne / Gemma Galgani e quel commento per Simona Ventura... - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Rocco Fredella amareggiato per la rottura con Gemma Galgani: 'Non capisco questo addio'

Uomini e donne - nuova frecciatina di Armando a Noel : 'Il mio silenzio aveva un valore' : La confessione di Armando Incarnato nelle scorse puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne è già stata battezzata dai telespettatori del programma come il "Sara Affi Fella Gate 2.0". Il cavaliere, infatti, ha parlato degli incontri segreti avvenuti con Noel Formica, lontano dalle telecamere, spiegando anche le ragioni di un simile mistero: lei all'epoca aveva dei contatti con un ex fidanzato e non voleva che tale notizia diventasse di ...

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa bacia Andrea - Antonio rifiuta di uscire con lei : La scelta di Teresa Langella è ormai alle porte ma le sue idee sono apparse ancora abbastanza confuse nella puntata del trono classico di Uomini e donne che è stata trasmessa ieri 25 gennaio su Canale 5. In essa, la tronista ha dimostrato di essere ancora molto confusa nei confronti di Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Al primo si è avvicinata molto durante l'esterna, arrivando persino a sfiorare le sue labbra mai poi tirandosi indietro. Solo ...

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo riprende le corteggiatrici - tre esterne con Giulia : Le ultime puntate dedicate al trono classico di Uomini e donne hanno dedicato ampio spazio a Lorenzo Riccardi e alla sua finta scelta, organizzata per mettere alla prova Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Le due corteggiatrici hanno reagito male alla provocazione del tronista, che ha così dimostrato che la loro risposta, in caso di scelta, sarebbe stata positiva. Claudia, pur faticando a trattenere le lacrime, ha però ascoltato le ragioni di ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : Giulia e Claudia spiazzate : "Mi piacerebbe avere una palla di cristallo…" : LORENZO RICCARDI, a pochi giorni dalla scelta, si confessa sulle pagine di Uomini e Donne magazine: dopo la finta scelta, a Giulia e Claudia dice che...

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani/ Uomini e Donne : "Lui è incoerente - pioggia di offese alla donna che ama!" : Ginevra Pisani parla della rottura con Claudio D'Angelo, ecco perché la coppia nata a Uomini e Donne avrebbe deciso di lasciarsi per sempre.

Uomini e donne - Tina Cipollari e il mistero di Mediaset : ecco perché Barbara D'Urso non la nomina mai : Esce allo scoperto, Barbara D'Urso , e finalmente svela perché non nomina mai Tina Cipollari . Quello della opinionista di Uomini e donne 'censurata' dalla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato si sposa? Il messaggio : Uomini e Donne: Marta Pasqualato festeggia otto mesi di amore L’esperienza negli studi di Uomini e Donne non è andata granché bene ma, l’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante ha comunque scelto di voltare pagina. Lei è Marta Pasqualato, la non scelta del catanese e, oggi, si mostra felice tra le braccia dell’amore conosciuto al di […] L'articolo Uomini e Donne: Marta Pasqualato si sposa? Il messaggio proviene da Gossip e ...

Valentina Rapisarda rinnega la storia con Andrea Cerioli/ Uomini e Donne : "Io riesco a camminare da sola…" : Valentina Rapisarda è fortemente indaffarata a rinnegare la sua passata storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli.

Uomini e Donne - bufera per la farsa di Riccardi : 'Brutto momento della trasmissione' : In questi giorni è stata trasmessa la puntata del trono classico di Uomini e Donne nella quale è andata in onda la "finta scelta" di Lorenzo Riccardi. Il tronista, infatti, ha deciso di organizzare una messa in scena per testare le reazioni delle sue due corteggiatrici, Giulia e Claudia. Ciò che è accaduto però ha indignato fortemente le due ragazze, e non solo. Il pubblico da casa infatti, ha iniziato ad esprimere commenti davvero molto aspri ...

Andrea Cerioli nel mirino di Valentina Rapisarda : altro attacco dopo Uomini e Donne : Andrea Cerioli, dopo Uomini e Donne arrivano le parole della ex fidanzata Andrea Cerioli dopo Uomini e Donne continua a essere argomento di discussione per la sua ex fidanzata. Di chi stiamo parlando? Non di certo di Arianna Cirrincione, con cui la conoscenza sembra proseguire per il verso giusto. Ci riferiamo a Valentina Rapisarda, che […] L'articolo Andrea Cerioli nel mirino di Valentina Rapisarda: altro attacco dopo Uomini e Donne ...

Uomini E Donne : dopo la finta scelta di Lorenzo Riccardi - ecco la reazione di Claudia Dionigi : Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo: Claudia Dionigi si svela dopo la scelta finta andata in onda ieri, 24 Gennaio 2019, Claudia Dionigi ha rivelato di essersi sentita umiliata. La bellissima corteggiatrice... L'articolo Uomini E Donne: dopo la finta scelta di Lorenzo Riccardi, ecco la reazione di Claudia Dionigi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ANDREA DAL CORSO / Uomini e Donne - Teresa Langella ammette 'Per lui provo un desiderio che va oltre' : ANDREA Dal CORSO sarà la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne? La tronista gli nega il bacio anche in questa puntata ma fa dichiarazioni importanti

Oggi Uomini e Donne : Andrea Dal Corso e le dure parole contro Teresa : Uomini e Donne, Teresa Langella verso la scelta: le durissime parole di Andrea E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza è stata la tronista Teresa Langella ad aver fatto molto parlare i numerosi spettatori da casa. Il motivo? Quest’ultima, in esterna, ha evitato in più occasioni di baciare Andrea Dal Corso. Ovviamente il corteggiatore, appena è finita la messa in onda ...