«Schindler’s List» torna in sala Ralph Fiennes | «Quella volta in cui Spielberg mi

Schindler’s List torna al cinema : cast - trama - curiosità - recensione : Schindler’s List, il capolavoro di Steven Spielberg sull’Olocausto, torna al cinema da giovedì 24 gennaio in per il 25° anniversario dalla sua prima uscita nelle sale cinematografiche e in occasione della Giornata della Memoria 2019. Ecco di seguito cast, scheda, trama, trailer, curiosità e la nostra recensione del film. Schindler’s List film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Schindler’s List GENERE: Drammatico, Guerra ANNO: ...