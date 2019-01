Robocop dopo il Pipita | Gattuso cambia pagina

ilgiornale

(Di sabato 26 gennaio 2019) Se lo racconta Mauro Tassotti bisogna credergli. "Carlo e Rino erano come padre e figlio". Verissimo, anzi documentato dall'affetto che ancora li lega, segno di un sodalizio che non è stato solo calcistico ma umano innanzitutto. Perciòè il primo ad ammonire la categoria degli allenatori. "Chi pensa di imitare Carlo può fare solo danni" è la sua convinzione resa ancora più solida dall'esperienza personale. "Spesso mi lamentavo perché mi faceva giocare in un ruolo diverso ma lui riusciva puntualmente a convincermi che era meglio così" la citazione che può e deve chiudere il cerchio. Ancelotti non è solo un parente di, è anche considerato un esponente della grande famiglia milanista come testimonieranno i 60 mila di San Siro (riaperto il terzo anello per l'occasione) che lo accoglieranno da rivale per la prima volta con l'affetto e la riconoscenza che si merita. Nella ...