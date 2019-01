Caso Diciotti - Salvini : "Evidente invasione di campo di giudici di sinistra" : Matteo Salvini come Silvio Berlusconi. Il Ministro dell'Interno e leader della Lega oggi era presente in piazza Oberdan a Milano ad un gazebo allestito dal suo partito. Rivolgendosi direttamente ai suoi sostenitori ha commentato con ironia la richiesta di autorizzazione a procedere che gli pende sulla testa: "Prendete le arance perché se mi portano a San Vittore...". Poi ha aggiunto di essere "tranquillo" ed infine è passato al contrattacco ...

Matteo Salvini - la chat segreta dei grillini sul caso Diciotti : dobbiamo stare coi giudici : Ribollono, le chat dei 5 Stelle: il tema è quello dell'autorizzazione a procedere (o no) nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua gestione del "caso Diciotti", la nave che fu tenuta per giorni nel porto di Catania con decine di migranti a bordo. Rivela il Corriere della Sera

Diciotti - la bomba di Matteo Salvini : 'Invasione di campo dei giudici di sinistra' : ... punta il dito contro la magistratura: per il leghista si tratta di una 'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica. Ho il cellulare pieno di messaggi di ...

Diciotti - la bomba di Matteo Salvini : "Invasione di campo dei giudici di sinistra" : Sul caso Diciotti, che gli è costato la richiesta di rinvio a giudizio da parte del tribunale dei ministri di Catania, Matteo Salvini picchia durissimo. Dopo aver ribadito che sul suo destino "deciderà il Senato", punta il dito contro la magistratura: per il leghista si tratta di una "evidente invas

Ancora tensioni sul caso Diciotti - Salvini : invasione di campo da qualche giudice di sinistra : Milano, 26 gen., askanews, - 'Prendete le arance perché se mi portano a San Vittore...'. Così il vicepremier Matteo Salvini ha ironizzato con i militanti leghisti riuniti a Milano al gazebo di Piazza ...

Caso Diciotti - Salvini : "Invasione di campo di giudici di sinistra" | "Sea Watch? Stiamo valutando se denunciarli" : Il vicepremier sta pensando a una denuncia contro la Sea Watch per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre l'Olanda risponde all'Italia: "Non prenderemo quei migranti"

Caso Diciotti - Salvini : 'Invasione di campo di giudici di sinistra' : E aggiunge che si tratta di una "evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica. Ho il cellulare pieno di messaggi di magistrati, avvocati, uomini di chiesa liberi. ...

Ancora tensioni sul caso Diciotti - Salvini : invasione di campo da qualche giudice di sinistra : ...ministri di Catania alla Giunta autorizzazioni del Senato per il caso della nave Diciotti."Sceglierà il Senato sull'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica", ...

Salvini sul caso Diciotti : "Preparate le arance se vado a San Vittore. C'è un'invasione di campo di giudici di sinistra" : Migranti, i procuratori critici con la linea del ministro degli Interni: "Ingolfa i tribunali". La Corte d'appello di Salerno: "Sulle richieste d'asilo cresceranno i ricorsi". Il procuratore Saluzzo: "Pietà l'è morta"

Diciotti - Paragone : l'M5s dirà sì alla richiesta di processare Salvini : Roma, 26 gen., askanews, - M5s al Senato voterà sì alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. Lo ha ...

Diciotti - Salvini : “Deciderà il Senato - sono tranquillo. M5S vota autorizzazione a procedere? Non ci saranno crisi” : “Abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, tante tasse da abbassare, quindi non ci sono crisi, problemi dietro l’angolo, io sono assolutamente tranquillo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica all’ipotesi avanzata da alcuni grillini di votare sì al Senato per l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. Ai giornalisti che gli chiedono se indicherà alla Lega cosa votare, Salvini, risponde: ...

Diciotti - Salvini : “Io a processo? Sono tranquillo deciderà il Senato. Abbiamo tanto da fare non ci saranno crisi” : “Abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, tante tasse da abbassare, quindi non ci Sono crisi, problemi dietro l’angolo, io Sono assolutamente tranquillo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo a Milano ai giornalisti sull’ipotesi che il M5S voti sì alla messa in stato d’accusa del vicepremier per il ‘caso-Diciotti‘. L'articolo Diciotti, Salvini: “Io a processo? Sono tranquillo ...

Diciotti - Salvini : “Io a processo? Decida il Senato. E se M5s vota contro non ci sarà crisi - senatori risponderanno al popolo” : Matteo Salvini vuole affrontare il processo per caso Diciotti? “Decida il Senato“. E la Lega cosa voterà quando sarà il momento di esprimersi sul suo caso in Giunta per le autorizzazioni? “Il Senato è libero. Il Parlamento è libero. Gli italiani sono un popolo libero. Giudichino se sto facendo bene il ministro o se ho commesso un reato. Io in piena coscienza penso di lavorare ogni giorno per difendere i confini, le leggi, le ...

Diciotti - Paragone : M5s dirà sì a richiesta di processare Salvini : Roma, 26 gen., askanews, - M5s al Senato voterà sì alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. Lo ha ...