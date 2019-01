Campione di ippica uccide i figli di 5 e 8 anni e poi si spara in diretta Facebook

huffingtonpost

(Di sabato 26 gennaio 2019) Dramma in Svezia. Samuel Rehn, cinquantenne atleta edi, ha ucciso i suoi due(di 5 e 8) e poi si èto in. La terribile vicenda si è consumata mercoledì sera a Sala, nella contea di Västmanland, nella nell'abitazione dello sportivo: una chiamata alla Polizia ha segnalato grida e spari all'indirizzo della villa di Rehn. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno trovato l'uomo e i due bambini senza vita, ferite a morte da un'arma da fuoco.La dinamica è stata chiarita facilmente perché Samuel Rehn, oltre a lasciare una sorta di testamento, ha trasmesso inil suo omicidio: "Tra poco raggiungerò i miei genitori". E proprio dopo la morte dei suoi genitori e la separazione dalla moglie, lo sportivo non era più riuscito a riprendersi dal malessere esistenziale che lo ...