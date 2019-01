Sopravvivenza estrema in Fallout 76 | arriva una nuova modalità

optimaitalia

: @ScottiGalletta @Barnard2018 @AlbertoBagnai Intanto le imprese chiudono, la povertà aumenta, la classe media è in d… - BlockchainClint : @ScottiGalletta @Barnard2018 @AlbertoBagnai Intanto le imprese chiudono, la povertà aumenta, la classe media è in d… - WOLFRAM0231 : I liked a @YouTube video - gioacchinoRR : Quella volta che fui invitato a cena da una cara amica e che, con estrema eleganza, raffinatezza e un tocco di bon… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Tantissimi i dubbi che hanno accompagnato la release di76, il nuovo capitolo della saga post apocalittica curata da Bethesda, che si è presentata al cospetto dei suoi fan in una veste totalmente inedita. La scelta dello studio di sviluppo è stata quella di puntare totalmente sul multigiocatore online, un'opzione che non è stata del tutto digerita dalla community, in virtù anche di svariate problematiche che hanno afflitto il gioco fin dal primo giorno.Chiaramente Bethesda non si è di certo rassegnata, profondendo tantissimi sforzi in modo da riequilibrare l'assetto di76. Questi si sono materializzati sotto forma di patch ad hoc che hanno migliorato svariati aspetti dell'esperienza ludica, con i lavori di ristrutturazione che sono però soltanto nella loro fase embrionale.Come riportato da Gamerant, novità per gli utenti di76 è laSurvival, ...