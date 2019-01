Serie A | Milan Napoli | Piatek scalpita

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Probabili Formazioni Milan – Napoli - Serie A 26/01/2019 : Probabili Formazioni Milan – Napoli, Serie A 26/01/2019Milan e Napoli daranno vita all’anticipo serale, valevole per la seconda giornata di ritorno. Tornerà anche Ancelotti a San Siro da avversario. Sarà importante vedere la reazione dei rossoneri dopo l’addio di Higuain e l’arrivo di Piatek.MilanO – Gattuso potrà contare su Piatek che però partirà dalla panchina: spazio a Cutrone dal primo minuto, con ai lati ...

'I Signori della Serie A' - Pepe Reina : 'La storia del Milan pesa. Passaggio al Napoli fu un po' forzato' : L' intervista esclusiva andrà in onda su Sky Sport Uno sabato 26 gennaio alle 23.30 e domenica 27 gennaio alle 14.30 e a mezzanotte e mezza. Giocare ad Anfield, una goduria "Secondo me la Premier ...

Basket - 17a giornata Serie A 2019 : Milano attende Bologna per ripartire - Avellino-Cremona scontro diretto tra le inseguitrici : Andrà in scena questo fine settimana la diciassettesima giornata delle Serie A 2018-2019 di Basket, secondo turno del girone di ritorno. Milano ha rallentato il ritmo in testa alla classifica, ma le avversarie non ne stanno approfittando e la lotta per un posto nei playoff prosegue serrata. In coda Torino e Pistoia si dividono l’ultima posizione, ma tutto è ancora possibile. Diverse le sfide intriganti in programma tra sabato 26 e domenica ...

La Serie A in compagnia di William Hill : protagonisti della 21ª giornata i big match Milan-Napoli e Lazio-Juventus : Il calciomercato impazza come non mai e la Serie A torna in campo con i beniamini delle curve pronti a offrire nuove prodezze. La ventunesima di campionato si apre con il match tra Sassuolo e Cagliari. Le due formazioni nelle precedenti nove sfide si sono divise equamente i risultati – due vittorie per parte e cinque pareggi – ma i sardi non hanno mai battuto i neroverdi in casa. Sarà questa la volta buona? Non secondo i quotisti di ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus in trasferta contro l’Orobica - Milan-Sassuolo big match : Dopo la pausa dovuta alla Nazionale Italiana di Calcio femminile, vittoriosa nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, torna in scena il campionato di Serie A con la 14esima giornata. Si riparte con la Juventus capolista. La Vecchia Signora andrà sul campo del fanalino di coda Orobica (sabato alle ore 14.30) con la voglia di confermare il primato. Le ragazze di Rita Guarino, forti della Serie positiva di otto vittorie negli ultimi otto ...

Calcio femminile - Serie A : esame Sassuolo per il Milan dopo il ko contro la Fiorentina : L'appuntamento è per domenica 27 gennaio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A per la terza giornata del girone di ritorno della campionato di Serie A femminile.

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Sabato 26 gennaio, ore 20.30: questo è l’appuntamento da fissare sul calendario e, per dirla alla Rino Tommasi, da “circoletto rosso”. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena Milan-Napoli, una grande classica del calcio italiano che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...