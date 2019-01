Serie A | Lazio Juventus | Inzaghi prova Parolo a destra

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

La Serie A in compagnia di William Hill : protagonisti della 21ª giornata i big match Milan-Napoli e Lazio-Juventus : Il calciomercato impazza come non mai e la Serie A torna in campo con i beniamini delle curve pronti a offrire nuove prodezze. La ventunesima di campionato si apre con il match tra Sassuolo e Cagliari. Le due formazioni nelle precedenti nove sfide si sono divise equamente i risultati – due vittorie per parte e cinque pareggi – ma i sardi non hanno mai battuto i neroverdi in casa. Sarà questa la volta buona? Non secondo i quotisti di ...

Calendario Lazio 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Lazio 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League partite Serie A Lazio 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Biglietti Lazio-Juventus - come acquistare i tickets per il match di Serie A del 27 gennaio : Domenica 27 gennaio (ore 20.30) si giocherà Lazio-Juventus, match valido per la 21^ giornata della Serie A di calcio. All’Olimpico di Roma andrà in scena il big match di questo turno, la capolista farà visita ai biancocelesti che hanno perso il quarto posto in classifica dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli. Si preannuncia una partita vibrante e particolarmente accesa, i bianconeri partiranno come sempre con tutti i favori del ...

Pro Piacenza verso la cancellazione dalla Serie C a metà campionato : l’ennesima farsa annunciata : Nel calcio italiano ormai capita anche che una squadra si presenti al campo con 12 giocatori, di cui la metà ragazzini e l’altra praticamente non tesserati, e pretenda di giocare una partita di un campionato professionistico come se nulla fosse. Per la farsa del Pro Piacenza, ormai (quasi) ex squadra di Serie C, ci sarebbe da ridere se non venisse da piangere: è solo l’ennesimo caso di un club che fallisce a metà stagione, e che stavolta sarà ...

Serie A Napoli-Lazio 2-1 - il tabellino : NAPOLI - Napoli - Lazio termina 2-1 . I partenopei spaccano la partita nel giro di 2': Callejon firma il vantaggio al 34', Milik raddoppia al 36' con una punizione meravigliosa. Al 65' Immobile riapre ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli vince contro la Lazio in dieci - -6 dalla Juventus! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata, vittoria del Napoli contro la Lazio e -6 momentaneo dalla Juventus, spettacolo all'Artemio Franchi.

Pagelle Napoli-Lazio 2-1 - Serie A : Milik - Callejon e Ruiz strepitosi. Partenopei dominanti tra gol e pali : Il Napoli ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. Di seguito le Pagelle della partita e i voti ai giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI Napoli-Lazio 2-1 Pagelle Napoli-Lazio 2-1: Pagelle NAPOLI: MERET: 6,5. Ha compiuto un paio di parate di notevole fattore che hanno dato sicurezza a tutti i compagni, ottima presenza tra i pali ed ennesima prova di ...