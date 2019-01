Scimmie geneticamente modificate e poi clonate

Clonate 5 Scimmie modificate geneticamente per non dormire mai : Nell'attesa dei futuri sviluppi di queste ricerche, non resta che rilanciare lo spinoso interrogativo : sino a dove risulta eticamente corretto spingerci in nome della scienza e del progresso del ...

In Cina sono nate 5 Scimmie clonate - geneticamente modificate per essere insonni : In Cina sono nate cinque scimmiette identiche. E no, non sono frutto di uno straordinario evento naturale, ma di un esperimento condotto da due team dell’Institute of Neuroscience della China Academy of Sciences (Ion-Cas) di Shanghai. Per la prima volta i ricercatori cinesi sono riusciti a ottenere con la stessa tecnica della pecora Dolly ben cinque cloni di un macaco, a sua volta geneticamente modificato in laboratorio con la tecnica di editing ...