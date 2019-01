Perché nessuno | nemmeno i giudici | crede davvero nella condanna di Salvini

Perché sbandierare una persona nera in faccia a Salvini non serve a nessuno : Per smontare la retorica di un politico bisogna parlare di politica, di leggi, criticarne l'operato con dati oggettivi. Non si possono utilizzare le persone con l'illusione che possano rappresentare ...

Il Polo Nord magnetico si sposta sempre di più (e nessuno sa Perché) : Il Polo magnetico della Terra galoppa verso la Siberia. nessuno sa perchè e la velocità dello spostamento è accelerata tanto che l'ultimo modello, realizzato nel 2015 e che doveva durare fino al 2020, è di nuovo in revisione. Avrebbe dovuto essere aggiornato il 15 gennaio, ma si è rinviato al 30 gennaio a causa dello shutdown delle amministrazioni governative americane, e dunque anche di alcuni enti regolatori che ...

Il caso singolare di Simona Halep - n°1 al mondo e senza coach : “per i prossimi 4 mesi non voglio nessuno perchè” : Simona Halep è la regina del tennis femminile, ma non ha al suo fianco alcun coach per la nuova stagione: la tennista romena spiega il perché di questa particolare decisione Simona Halep ha deciso di iniziare la stagione 2019, quella nella quale dovrà difendere la prima posizione WTA e il primo Slam vinto in carriera (Roland Garros), senza coach. Dopo la separazione consensuale con coach Darren Cahill, per motivi legati alla famiglia di ...

I migranti della Sea Watch non capiscono Perché nessuno li vuole : Hanno gli occhi bassi, e lo sguardo che si perde nel mare, non riescono a distoglierlo a lungo dalla costa maltese, così vicina ma per loro ancora off limits. Mi viene in mente Massimo Troisi quando, in un film, fissa la tv sperando che questa si muova per andargli incontro. Qui a bordo della Sea Watch, che ospita 32 migranti raccolti in mare il 22 dicembre scorso, però la situazione non fa ridere neanche un po’. A bordo ...

M5s - la brutta storia di soldi sui grillini : 'Perché nessuno si vuole candidare' : Appena con il tempo si formano e impratichiscono, diventano tutti fuori uso, così si pesca dall' esterno e quelli in un mondo folle come quello grillino resistono poco, diventando una mina impazzita ...

Milan - Perché nessuno può permettersi di gettare la croce addosso a Gattuso : Forse Rino non sarà il migliore allenatore del mondo, forse non è 'stiloso' come Wenger , di sicuro ha commesso qualche errore nelle scelte degli uomini e dei sistemi di gioco, ma insistere su ...

Perché tutti guardano YouTube ma nessuno ama YouTube. Due esempi : Roma. YouTube, al contrario di Facebook, consente agli spettatori di giudicare un video sia in maniera positiva, con un pollice all’insù, sia in maniera negativa, con un pollice verso. Fino a pochi giorni fa, il video con più “non mi piace” della storia di YouTube era un video di Justin Bieber, ma è

Michael Schumacher - come sta davvero? La Bild : «Ecco Perché nessuno può parlare» : Tutti continuano a interrogarsi sulle reali condizioni di Michael Schumacher, cinque anni dopo il grave incidente sciistico del 29 dicembre 2013: un team di fisioterapisti e medici continua a occuparsi dell’ex pilota di Formula 1, pluricampione del mondo, e lo assiste nella riabilitazione nella sua casa sul lago di Ginevra. Ma perché anche se molti conoscono le sue condizioni, quasi nessuno parla, mantenendo un forte riserbo sulla sua ...

“Mi tolgono la scorta Perché la mia vita non è più in pericolo - ma nessuno ci mette la faccia” : L'imprenditore Vincenzo Conticello ha vissuto sotto scorta dal 2006, dopo aver denunciato i suoi estorsori. In un primo momento la protezione gli è stata revocata solamente a Palermo. Da allora ha cercato di contattare il ministro degli Interni Matteo Salvini, ma senza risultati. Venerdì 14 gli hanno comunicato, a voce, che per motivi di "cessato pericolo", non ha più diritto alla tutela, né in Sicilia né altrove.Continua a leggere

Strage di Corinaldo - Denis e Sasha : 'Non possiamo aver paura di andare a divertirci Perché nessuno ci tutela' : "Abbiamo iniziato a correre quando ci siamo resi conto che l'aria era irrespirabile. Ma l'uscita di sicurezza era bloccata dalla calca e le altre sale erano chiuse". Sono parole di Denis e Sasha , due ...