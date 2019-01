Nessun politico nel progetto di Marchiafava | nasce ' Insieme 2019'

Beppe Grillo a Oxford : 'Una serata bellissima. Salvini? Nessun rapporto - non sono più il capo politico' : Oltre a non vedere, però, nel momento in cui si parla di politica sembra anche non sentire. "Con Salvini non ho rapporti. Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l'...

Grillo a Oxford : 'Una serata bellissima. Salvini? Nessun rapporto - non sono più il capo politico' : Oltre a non vedere, però, nel momento in cui si parla di politica sembra anche non sentire. "Con Salvini non ho rapporti. Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l'...

Manovra - Conte al Senato 'Con Ue negoziato politico - Nessun arretramento'. Di Maio e Salvini lo lasciano solo : Economia Manovra, ok Ue all'Italia: stop alla procedura di infrazione. Dombrovskis: "Restiamo vigili"

Arrestata in Canada la direttrice finanziaria Huawei | Trudeau assicura : "Nessun intervento politico" : Un giovedì nero per i mercati finanziari. Il crollo di Wall Street trascina l'Europa. Le borse del vecchio continente in una seduta bruciano 250 miliardi di euro di capitalizzazione. A scuotere le borse l'arresto shock del Cfo di Huawei in Canadasu disposizioni delle autorità americane.