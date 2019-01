Lucrezia Lante Della Rovere | Mamma diceva ' non voglio morire' ' '

Verissimo : Lucrezia Lante della Rovere parla della madre Marina Ripa di Meana : Lucrezia Lante della Rovere a Verissimo : le parole sulla madre morta Marina Ripa di Meana Lucrezia Lante della Rovere ha parla to per la prima volta della madre Marina Ripa di Meana , morta un anno fa. L’attrice lo ha fatto nello studio di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 26 gennaio 2019. “La mia […] L'articolo Verissimo : Lucrezia Lante della Rovere parla della madre Marina Ripa di Meana proviene da Gossip e ...

Alessio Boni sul set de La Strada di Casa 2 nelle Langhe : uno strano triangolo in trasferta senza Lucrezia Lante della Rovere : Una delle serie migliori che abbiamo visto in Rai negli ultimi anni e un Alessio Boni profondo ed inedito si preparano a tornare nell'autunno del 2019 con nuovi episodi che sono in lavorazione proprio in questi mesi. Alcuni sperano che la Strada di Casa 2 possa debuttare già in primavera ma molte cose lasciano pensare che possa essere uno dei fenomeni di punta del prossimo autunno. Non ci sono notizie certe sulla programmazione mentre Alessio ...