La nave è in acque italiane ma Salvini proibisce l' attracco e minaccia di denunciare

Sea Watch - la nave con 47 migranti è nelle acque di Siracusa : “Autorizzata dalla Guardia costiera per condizioni del mare” : La nave Sea Watch 3 è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a 1 miglio (2 km) a nord di punta Maglisi. L’ingresso, secondo quanto si apprende dalla Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa imbarcazione, che ora è affiancata da motovedette ...

