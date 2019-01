La messaggistica di WhatsApp | Instagram e Facebook Messenger sarà unificata

Facebook - la svolta. " messaggistica integrata con WhatsApp e Instagram" : New York, 25 gennaio 2019 - La notizia è di quelle destinate a rivoluzionare ancora una volta il mondo delle App: Instagram , WhatsApp , Facebook Messenger usufruiranno di un unico servizio di messaggistica istantanea. A confermare il rumors è il New York Times: "Mark Zuckerberg, amministratore ...

Whatsapp limita l’«inoltra» a 5 chat per volta : «Deve restare un servizio di messaggistica privata» : Il servizio di messaggistica Whatsapp di Facebook Inc ha annunciato limiti più stringenti al numero di volte che un utente può inoltrare un messaggio: non si potrà fare il «forward» a più di cinque utenti o gruppi, nel tentativo di combattere «disinformazioni e rumors» che possono danneggiare la reputazione di individui...

WhatsApp è più popolare di Facebook, l'app di messaggistica istantanea acquistata nel 2014 da Mark Zuckerberg per 19 miliardi di dollari supera l'app del social blu in termini di download e numero di utenti mensili.