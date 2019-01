Il mostro che impalava i corpi dei bambini scarcerato | ma ora nessuno lo vuole

Forum - polemica per le frasi della giudice alla vittima di stupro : “Non è un mostro. Anche lei aveva bevuto” : “Il padre di quel bambino non è un mostro, lei lo vive così perché ha subito la violenza”, oppure “Anche lei aveva bevuto! avevate esagerato entrambi. Lei aveva 17 anni, lui 18 mica 40. Non è uguale”. Sono solo alcune delle frasi utilizzate nella puntata di mercoledì 23 gennaio dalla giudice di Forum, nota trasmissione di Rete 4, Melita Cavalli. Le espressioni, denunciate da varie associazioni, erano rivolte a Carlotta, ...

Alessia Marcuzzi a Verissimo tra critiche e bullismo : «Se reggono mostro le gambe fino a 70 anni» : «Se le gambe reggeranno, lo farò fino a che avrò 70 anni». Alessia Marcuzzi è pronta per l'Isola dei Famosi 2019 e ospite della puntata di oggi di Verissimo si...

Samuel L. Jackson : “Con Glass vi mostro che il mondo non è bianco e nero” : New York – “The job”. Samuel L. Jackson, 70 anni appena compiuti, attore, produttore, una carriera da Far West incrociati – Jungle Fever di Spike Lee e Pulp Fiction di Quentin Tarantino – dopo 182 film e quel primo ciak del ’73, ormai lo chiama così. “Il lavoro”. Quando lo incontriamo a New York, a pochi isolati da Wall Street, indossa una giacca di velluto e occhiali neri spessi. In Glass, lo scrittore e regista M. Night Shyamalan (qui ...

Un mostro anche il Samsung Galaxy S10 Lite? Ci sono buone probabilità : Non dovrebbe affatto essere male il Samsung Galaxy S10 Lite, che dalle ultime ricostruzioni ottenute dal suo recente passaggio su GeekBench. La versione economica del prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe montare lo Snapdragon 855 (e la controparte europea rappresentata dal chipset Exynos 9820), e quindi non distinguersi, almeno sotto questo punto di vista, dai modelli più prestanti. Ricordiamo ai più sbadati che si sta parlando di un ...

Violenza stadi - Lotito : 'Le celle negli stadi è mia proposta. Gli adesivi di Anna Frank? Creato mostro che non esisteva' : Penso sia più importante valutare chi uccide con la scusa dello sport piuttosto di chi espone cinque figurine, peraltro rinvenute non durante la partita ma tre giorni dopo all'interno dello stadio. ...

Amber Heard : "Johnny Depp ha un alterego violento che chiamavamo "il mostro" - ne ero terrorizzata" : Erano una delle coppie d'oro di Hollywood, poi la fine del sogno d'amore: Amber Heard e Johnny Depp hanno divorziato nel 2017, dopo due anni di matrimonio. La loro relazione è sempre stata tormentata e lo stesso è valso per la fine della loro unione, con la Heard che ha accusato l'attore di averla picchiata in più di un'occasione. Lui, dal canto suo, sostiene che lei si sia comportata nella stessa maniera.In particolare, ...

Andrea G. Pinketts tra romanzi e vita : addio al “cannibale” del noir che scoprì il mostro di Foligno : Si è spento a 57 anni nella sua Milano Andrea G. Pinketts. Da tempo malato di tumore, col suo sigaro e bicchiere di birra, è stato a lungo il simbolo di quella "gioventù cannibale" di scrittori venuti fuori a metà anni Novanta. Fu anche un grande giornalista d'inchiesta: si infiltrò nella setta de I bambini di Satana e indicò alla polizia Luigi Chiatti, il mostro di Foglino.Continua a leggere

Che tempo che fa e Fabio Fazio - la verità di Franco Bechis - 'Veline e poltrone - perché la Rai è un mostro' : La guerra di Luigi Di Maio contro Fabio Fazio per il maxi-stipendio a Che tempo che fa , quella del M5s contro i giornali per i fondi all'editoria. Una doppia ipocrisia, spiega il direttore Franco ...

Alessandra Cantini - colei che mostrò il lato B da Chiambretti ci è o ci fa? “Me lo chiedo anche io - ma non saprei rispondere” : Da quando ha mostrato il lato b, senza censure, da Chiambretti, la scrittrice livornese Alessandra Cantini ha conquistato le pagine di giornali e le attenzioni dei media. Qualcuno l’ha già definita “la regina delle provocazioni”. L’ultima, sempre a La Repubblica delle Donne su Rete 4, è stata indossare una maglia con su scritto “Kiss my ass” (“bacia il mio cu*o” per i quattro che non lo sapessero). Lei un po’ si diverte, un ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher - il sigillo del mostro. Rivali a oltre un secondo! Tonetti ottavo : Marcel Hirscher mostra i muscoli come solo lui sa fare e vince a mani bassi il Gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fenomeno austriaco aveva letteralmente dominato la prima manche e non si è risparmiato nella seconda: ha sciato divinamente senza controllare più di tanto la situazione nonostante il largo vantaggio, ha pennellato delle curve da maestro e non ha sbagliato davvero da nulla ...

Violenta due ragazzini che piangono - ma questa è solo una parte di una vicenda orribile. Quello che succede dopo - a uno di loro - vi farà molto arrabbiare. Un mostro : Quella che vi stiamo per raccontare è una storia che farete fatica persino a finire di leggere. Siamo a Liverpool, in Inghilterra e il protagonista di questa vicenda non è un uomo, bensì un animale. Non c’è altro metodo per descrivere chi, senza remore, ha commesso un episodio tanto grave. No, non esageriamo, perché parliamo di un uomo che ha prima Violentato due ragazzini “piangenti e spaventati” e poi ha fatto sesso con un cane, ...

mostro di Firenze - quella prova nascosta per 33 anni che potrebbe ribaltare l’inchiesta : L'ogiva di un proiettile rimasta nascosta nei magazzini prove potrebbe ribaltare il teorema Mostro di Firenze-Pietro Pacciani. Il frammento, rimasto conficcato per 33 anni nel cuscino della tenda di Nadine e Jean Michel, le vittime degli Scopeti, potrebbe confermare che a sparare non fu la famigerata Beretta calibro 22. Nel mirino della Procura un medico fiorentino e un ex legionario.Continua a leggere