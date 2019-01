Facebook | WhatsApp | Instagram e Messanger integrati entro anno

Facebook - la svolta. "Messaggistica integrata con WhatsApp e Instagram" : New York, 25 gennaio 2019 - La notizia è di quelle destinate a rivoluzionare ancora una volta il mondo delle App: Instagram , WhatsApp , Facebook Messenger usufruiranno di un unico servizio di messaggistica istantanea. A confermare il rumors è il New York Times: "Mark Zuckerberg, amministratore ...

WhatsApp - Instagram e Facebook saranno integrati/ Il New York Times 'Una sola app per comunicare' : WhatsApp, Instagram e Facebook saranno integrati/ Lo scoop svelato dal New York Times "Basterà una sola app per comunicare"

'Zuckerberg vuole integrare WhatsApp - Instagram e Facebook Messenger' : Il primo aspetto che sarà condiviso da tre delle app più utilizzate in tutto il mondo per condividere e inviare messaggi, foto e video è la sicurezza: dovranno tutte adottare la crittografia end-to-...

Facebook è pronta a consentire lo scambio di messaggi tra utenti WhatsApp - Instagram e Messenger : Secondo quanto riporta il New York Times, Facebook sarebbe pronta a consentire l'intercomunicazione tra gli utenti di WhatsApp, Instagram e Messenger. L'articolo Facebook è pronta a consentire lo scambio di messaggi tra utenti WhatsApp, Instagram e Messenger proviene da TuttoAndroid.

Facebook integrerà i messaggi diretti di WhatsApp - Instagram e Messenger - scrive il New York Times : Secondo il New York Times, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg starebbe lavorando per integrare le funzioni di messaggistica delle app WhatsApp, Instagram e Messenger. Stando a quanto hanno riferito quattro fonti al New York Times, le tre app, tutte di proprietà di

Separare Instagram e Whatsapp da Facebook : una petizione negli Stati Uniti : Mark Zuckerberg, fondatore di FacebooK (Getty Images) negli Stati Uniti alcune fondazioni stanno chiedendo alla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità in difesa dei consumatori, che FacebooK sia smembrato, separando Instagram e Whatsapp, a seguito delle violazioni della privacy e dei dati degli utenti, che hanno avuto il via con lo scandalo Cambridge Analytica. I rappresentati legali di organizzazioni come Open Market Institute, Color ...

WhatsApp supera Facebook e diventa l’app più popolare del mondo : Secondo un rapporto eseguito da App Annie, WhatsApp è diventata l'applicazione più popolare del mondo, superando il primato di Facebook. L'articolo WhatsApp supera Facebook e diventa l’app più popolare del mondo proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - l’app di messaggistica supera Facebook in popolarità : WhatsApp è più popolare di Facebook, l’app di messaggistica istantanea acquistata nel 2014 da Mark Zuckerberg per 19 miliardi di dollari supera l’app del social blu in termini di download e numero di utenti mensili. [...]L'articolo WhatsApp, l’app di messaggistica supera Facebook in popolarità è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Epifania 2019 – Le IMMAGINI più belle da inviare su WhatsApp e Facebook nel giorno della Befana : Il giorno della Befana è alle porte, scarica ed invia su WhatsApp e Facebook le IMMAGINI dell’Epifania 2019 più belle e divertenti Il 6 gennaio si festeggia l’Epifania. La festa, di origine cattolico-cristiana, celebra l’arrivo dei Re Magi alla grotta di Gesù bambino. Anche in tale festività non mancherà occasione per inviare, a coloro a cui volete bene, un’immagine bella e divertente su WhatsApp, Facebook o ...

E’ la notte della Befana! Buona Epifania 2019! Ecco IMMAGINI - GIF - VIDEO e FRASI divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/57 ...

Epifania : idee divertenti da mandare su Facebook e WhatsApp : Il giorno dell'Epifania viene ricordato dal cristianesimo come l'incontro dei tre Re Magi con Gesù Bambino. Dal famoso detto “l'Epifania tutte le feste porta via!”, il 6 gennaio indica la fine di tutte le festività e l'inizio del nuovo anno. Per questa occasione ci sono una raccolta selezionata di tantissime frasi simpatiche, divertenti e proverbi da inviare a tutti quelli a cui vogliamo augurare una buona festa della Befana: Se tutte le ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco PROVERBI - CITAZIONI e le FRASI più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Per l’occasione proponiamo una ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco i VIDEO più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : arriva la Befana 2019! Il 6 Gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Anche per l’Epifania proponiamo una selezione di VIDEO simpatici e significativi (in ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco IMMAGINI e GIF divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/56 ...