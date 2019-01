Daniela di Sarra ha presentato il suo libro La Sindone e Bernini a Spazio 5

romadailynews

: RT @angheran70: Daniela di Sarra - 'La Sindone e il Bernini' - Roma, 2018 Una scoperta fotografica - Venerdì 25 Gennaio Spazio 5 https://t.… - angheran70 : RT @angheran70: Daniela di Sarra - 'La Sindone e il Bernini' - Roma, 2018 Una scoperta fotografica - Venerdì 25 Gennaio Spazio 5 https://t.… - OltreleColonne : La Sindone e Bernini, l’ultimo lavoro della fotografa Daniela di Sarra a Spazio5 di Roma - Mycultureinblog : LA SINDONE E BERNINI di Daniela di Sarra -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) E’ stato presentat, presso5 – via Crescenzio 99/d a Roma, ilLae Bernini (www.bernini.it), l’ultimo lavoro della fotografadi, con interventi della Professoressa Emanuela Marinelli, di Don Domenico Repice, di Padre Stefano Tamburo e del fotografo Piero Leonardi. Il Busto del Salvatore è stata l’ultima opera del Bernini, “il suo beniamino”, quella che l’Artista amò di più, e in cui infuse tutta la sua maestria, il suo genio, la sua devozione e, in ultima istanza, tutta l’esperienza della sua sublime arte. L’Opera fu realizzata non a favore di qualche illustre mecenate, ma perché il Bernini, uomo di profondissima fede, dopo tanti ritratti fatti nella vita a grandi del mondo, a Papi e a Re, voleva ritrarre il Re dei re, nelle sembianze del “Più Bello dei Figli d’Uomo”, e onorarlo, dall’immagine partendo dall’immagine dell’Uomo ...