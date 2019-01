Astronomia | nuovi dettagli nell’immagine più profonda dell’Universo primordiale

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il gruppo di Alejandro Borlaff dell’Istituto di astrofisica delle Canarie ha focalizzato la propria attenzione sull’immagine piùdell’Universo primitivo, rendendola piùata: recuperando la luce dispersa nelle più grandi galassie del campo ultra profondo di Hubble è stato possibile osservare in alta definizione la costellazione della Fornace, nata 13 miliardi di anni fa, a poche centinaia di milioni di anni dal Big Bang. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Astronomy and Astrophysics. Gli astronomi hanno realizzato un mosaico ultrapreciso, che ha consentito di catturare idi 10mila galassie primitive nelle immagini scattate qualche anno fa dal telescopio spaziale Hubble. “Abbiamo migliorato il processo di combinazione cercando di ottenere la migliore qualita’ di immagini per le galassie lontane piu’ piccole e ...