Aeroporti | traffico +5 | 9% nel 2018 | 185 mln passeggeri

Aeroporti - traffico passeggeri in crescita del 5 - 9% nel 2018 : ... invece, si attesta a 1,1 milioni di tonnellate di merce trasportata, con una lieve flessione dello 0,5% , imputabile, tra l'altro, al rallentamento dell'economia mondiale. Come primi 10 Aeroporti ...

Aeroporti - gestione congiunta Polo Nord Est chiude 2018 con record traffico : traffico record nel 2018 per il Polo Aeroportuale del Nord Est , che comprende gli Aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Lo scorso anno sono transitati poco meno di 18 milioni di passeggeri ...

Germania - sciopero in 8 Aeroporti : traffico aereo paralizzato : Lo sciopero proclamato per martedì 15 gennaio del personale addetto alla sicurezza dei voli, in 8 aeroporti tedeschi sta paralizzando il traffico aereo e colpirà, secondo le stime, decine di migliaia ...