Rinnovo Skriniar | il difensore giura amore | “Rimango e prolungo”

Inter - Skriniar rimane : "Siamo vicini al Rinnovo" : In un'Intervista concessa a TuttoSport, Milan Skriniar annuncia l'ormai prossimo rinnovo con l' Inter fino al 2023. "Tutti sapete che io voglio rimanere - ha spiegato il centrale slovacco - Stiamo ...

Tutto pronto per il Rinnovo di Skriniar - ecco i dettagli : Aspettando Mauro Icardi e quel che sarà del suo contratto, ecco i dirigenti nerazzurri riaprire il faldone Skriniar e apparecchiare la tavola per un rinnovo che pareva impresa impossibile fino a qualche settimana fa.È l’ennesima dimostrazione di un’Inter che sta cambiando passo in tema di ingaggi. Di Icardi s’è detto di Tutto e di più, ora è giusto il tempo dell’attesa. Per Skriniar no. E un incontro tra il d.s. Piero Ausilio e l’agente dello ...

Skriniar snobba il Barcellona : 'L'Inter è una big - state tranquilli'. Ma il Rinnovo... : Tentazione Barca, ma Skriniar ha le idee chiare e giura fedeltà all'Inter: 'Le voci ci sono sempre - spiega a Sky Sport - le grandi squadre cercano ma per me l'Inter è una grande squadra. I tifosi ...