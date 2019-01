M5S e Lega distanti anche sul Venezuela

Perché l'accordo Lega-M5S sulle trivelle non abolisce le trivelle : Dopo quindici giorni di trattativa e quattro versioni dell'emendamento sulle trivelle, Lega e M5s hanno trovato un accordo che sblocca il decreto Semplificazioni ma che sembra abbastanza lontano da ...

Lega e M5S hanno trovato l'accordo sulle trivelle : Lega e M5s hanno trovato un compromesso sulle trivellazioni in mare dopo le minacce di dimissioni del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'intesa prevede una sospensione delle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi e un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte (la precedente bozza indicava un aumento pari a 35 volte). Con queste modifiche l'emendamento nel decreto semplificazioni dovrebbe riprendere il suo percorso ...

Trivelle - accordo M5S-Lega : stop di 18 mesi - aumento dei canoni legato alla produzione : L'intesa arriva al termine di un negoziato non privo di tensioni. L'aumento dei canoni dovrebbe essere legato ai quantitativi di produzione in modo tale da salvaguardare i piccoli giacimenti. Dovrebbe essere fissato a 18 mesi il termine per adottare il Piano delle aree idonnee alle “trivellazioni”. Ma nel contempo resterebbe ancora in piedi il riferimento a un termine massimo di 24 mesi per la moratoria di autorizzazioni e ...

