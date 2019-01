Brexit | Coldiretti | dal prosecco ai pelati | a rischio 3 | 4 miliardi di export

meteoweb.eu

: Brexit UK: in pericolo le esportazioni di #Prosecco - - beverfood : Brexit UK: in pericolo le esportazioni di #Prosecco - - PulseofEuropeIT : RT @BGrisafi: #CREANews: #Brexit: le gravi conseguenze sui prodotti Italiani verso la GB iniziano a prendere forma - SignorAldo : RT @coldiretti: Brexit, Coldiretti: SOS prosecco, 1 bottiglia su 2 in Gran Bretagna. C’è una accelerazione degli ordini per paura dei dazi… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Dalai pomodoriil mancato accordo sullarischia di affossare 3,4diagroalimentare italiano in Gran Bretagna per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea. E’ quanto afferma lain riferimento al pacchetto di misure elaborato dal Ministero dell`Economia e delle Finanze per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito. Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi è ilDop il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dopo che le vendite nel 2018 hanno sfiorato i 350 milioni di euro secondo le stime dellache evidenziano un aumento in valore del 6% rispetto all’anno precedente. Si tratta – sottolinea la– del ...