: Consiglio d'Europa: in Italia disparità per accesso all'aborto [news aggiornata alle 11:39] - repubblica : Consiglio d'Europa: in Italia disparità per accesso all'aborto [news aggiornata alle 11:39] - marcocappato : Il numero di aborti è in calo del 5% rispetto all'anno scorso in Italia. Nonostante impositori di coscienza e sabot… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Aborto, Ue: in Italia disparità accesso -

Richiamo di Strasburgo all'sull' applicazione della Legge 194 sull'interruzione di gravidanza. "Malgrado la situazione sembri migliorata,restano considerevolidiall'a livello locale" e "l'non ha dato informazioni sulle misure prese per prevenire molestie morali contro i medici non obiettori". Lo dice il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa, in merito alle violazioni della Carta sociale europea, riscontrate nel 2016,dopo un ricorso Cgil sull'applicazione della 194.(Di giovedì 24 gennaio 2019)