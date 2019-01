New York | scambi in positivo per Wellcare Health Plans

New York : seduta euforica per D.R. Horton : Brilla D.R. Horton , che passa di mano con un aumento del 2,11%. La tendenza ad una settimana di D.R. Horton è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

New York : Te Connectivity New Switzerland Registered Shares in forte calo : Si muove in profondo rosso Te Connectivity New Switzerland Registered Shares , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,58% sui valori precedenti. L'andamento di Te Connectivity New ...

Crolla a New York Nordstrom : Pressione sul retailer del lusso statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,21%. L'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

New York : amplia l'ascesa Zions Bancorporation : Ottima performance per Zions Bancorporation , che scambia in rialzo del 3,52%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zions Bancorporation evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

New York : violenta contrazione per Northern Trust : Affonda sul mercato la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che soffre con un calo del 3,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Northern Trust evidenzia un ...

New York : in acquisto Movado : Ottima performance per la big statunitense degli orologi di lusso , che scambia in rialzo dell'1,98%. Il movimento di Movado , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury ...

Debole la seduta a New York per Newell Brands : Andamento annoiato per Newell Brands , che scambia in ribasso del 9,54%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Newell Brands rispetto all'...

Crolla a New York Rollins : A picco Rollins , che presenta un pessimo -6,48%. La tendenza ad una settimana di Rollins è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita ...

New York : preme sull'acceleratore Estee Lauder : Ottima performance per la società leader nei trattamenti anti-age , che scambia in rialzo del 2,10%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Venezia : Carabinieri arrestano cittadino bulgaro - era ricercato dalla Corte di New York : Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Natanti del Comando Provinciale di Venezia, nella scorsa nottata hanno tratto in arresto un cittadino bulgaro, cinquantenne, con doppia nazionalità canadese, destinatario di un mandato di arresto internazionale, ai fini estradizionali, perché g

La notizia è De Laurentiis al New York Times - non il Frosinone : Un ulteriore passaggio nella crescita del club Accadono strane cose nella comunicazione. Italiana, non soltanto napoletana. L’altro giorno il New York Times pubblica un’intervista ad Aurelio De Laurentiis. Il Napolista ne sintetizza i concetti e la propone ai propri lettori. Ci sono, ovviamente, diverse chiavi di lettura. Noi scegliamo quella del quotidiano americano che propone un ritratto-intervista – ampio – del ...

“IL MIO VIAGGIO A New YORK” La serie audio di Piero Armenti : Pubblicato da Volume audiobooks e disponibile in esclusiva su Audible.it e iTunes dal 12 gennaio. Piero Armenti, giovane urban explorer italiano, popolarissimo nel web con più di 1 milione di follower ci porta alla scoperta della New York più autentica. Il mio VIAGGIO a New York è un’originalissima serie audio registrata dal vivo per le strade di New York, con i suoni e i rumori, la voce della città sullo sfondo. Nella serie ...

New York - pianificavano un attacco a una comunità musulmana : arrestate 4 persone tra cui un 16enne : Tre uomini e uno studente di 16 anni sono stati arrestati nel weekend a Rochester, sul lago Ontario, nello stato di New York, con l'accusa di aver preparato un piano per attaccare una piccola comunità ...