Mutuo prima casa 2019 Inps | simulazione calcolo e agevolazioni

(Di mercoledì 23 gennaio 2019), domandaIlè uno degli argomenti più cercati da chi vuole acquistaree spesso è associato ad. Ilè infatti un impegno che non va preso alla leggera, può essere di lunga durata, ma almeno si ha la certezza di stare investendo dei soldi per un bene di proprietà, e non perderli, come ad esempio si fa pagando un affitto. Ai lavoratori dipendenti pubblici a tempo indeterminato e ai pensionati, l’consente un accesso facilitato alipotecario, che riguarda l’acquisto di un immobile da acquistare oppure già comprato oppure, ancora, sul terreno dove sarà costruita l’abitazione.: come funziona L’spiega che la durata dei mutui può essere di 10, 15, 20, 25 e 30 anni. La durata di 15 anni è invece il tetto massimo ...