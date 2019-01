Malaga | bimbo caduto nel pozzo | tunnel terminato | minatori pronti a scendere

Malaga - bimbo caduto nel pozzo : ancora ritardi - servono altre 24 ore per raggiungerlo : servono almeno altre 24 ore per poter raggiungere il piccolo Julen Rossello, il bimbo di 2 anni e mezzo caduto 8 giorni fa, in un pozzo nei pressi di Malaga. Lo ha dichiarato alla stampa Ángel García Vidal, (ingegnere responsabile dei soccorsi e rappresentante del Colegio de Ingenieros de Caminos di Málaga): L'esperto ha spiegato che, i lavori di perforazione, hanno subito pesanti rallentamenti. I soccorritori lavorano senza sosta dal pomeriggio ...

Malaga - bimbo caduto nel pozzo : i soccorritori non si arrendono - al via la fase finale : Continuano le ricerche del piccolo Julen, il bambino di 2 anni e mezzo caduto, domenica 13 gennaio, in un pozzo profondo quasi 110 metri, situato a Totalán, alle porte di Malaga. Le operazioni di soccorso, rese difficoltose non solo dal terreno instabile, ma anche dalla pioggia, ormai, sono giunte alla fase finale. Le trivelle sono in azione da ieri (e questa è un buona cosa), ma per conoscere le sorti del bimbo, con ogni probabilità, si dovrà ...

BIMBO CADUTO NEL POZZO A Malaga : POCHE SPERANZE PER JULEN/ Ultime notizie Spagna - si scava 'Tracce biologiche' : Spagna, BIMBO CADUTO nel POZZO di Totalan ormai due giorni fa: Spagna in ansia, si continua a scavare con robot-sonda. Le Ultime notizie

Bimbo caduto nel pozzo a Malaga - il robot-sonda è vicino al fondo : 48 ore per trovare Julen : Potrebbe essere vicina una svolta nelle ricerche del piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il robot-sonda con le telecamere che in queste ore cerca di localizzarlo ha ...

Bimbo caduto nel pozzo a Malaga - il tunnel scavato senza autorizzazione. Si scava ancora per salvare Julen : Si scava senza sosta per liberare il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalàn, vicino Malaga. La Spagna da due giorni aspetta con il fiato sospeso: le autorità hanno deciso di ...

Malaga - bimbo precipitato nel pozzo : si continua a scavare per salvare Yulen : Le squadre dei soccorsi continuano a lavorare senza sosta per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto domenica pomeriggio in un pozzo di prospezione - profondo 110 metri e largo ...

Malaga : corsa contro il tempo per salvare il bimbo caduto nel pozzo - : Le operazioni proseguono ormai da 40 ore ma le condizioni del bambino non sono chiare. La telecamera introdotta dai soccorritori per vederlo non è riuscita a raggiungerlo. I genitori hanno perso un ...

A Malaga bimbo intrappolato in un pozzo : si lotta per evitare un nuovo caso Alfredino : Il piccolo Yulen ha soli due anni e da più di 24 ore è intrappolato in un pozzo. Tutta la Spagna è col fiato sospeso sperando che i tentativi di salvarlo vadano a buon fine, in una storia che assomiglia tristemente a quella di Alfredino Rampi. La storia del piccolo Yulen Yulen ieri pomeriggio stava giocando presso l'abitazione di un suo parente, vicino Malaga, quando è precipitato in un pozzo di prospezione profondo addirittura 110 metri. I ...

Bimbo cade in pozzo di 110 metri : Malaga come Vermicino - Spagna con il fiato sospeso : Corsa contro il tempo a Totalàn, vicino Malaga, per salvare il piccolo Yulen, un Bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo di prospezione. Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo...

Spagna - Malaga come Vermicino : bimbo di 2 anni cade in un pozzo : L'intera Spagna sta vivendo ore di ansia e angoscia. Ieri, domenica 13 gennaio, un bimbo di soli 2 anni e mezzo è caduto in un pozzo profondo più di 100 metri, nei pressi di Malaga. Oltre 100 i soccorritori impegnati nelle operazioni di salvataggio. Un dramma che ricorda la tragedia del piccolo Alfredo Rampi, morto nel 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano vicino Frascati (in provincia di Roma). L'incidente Il fatto è accaduto nei pressi ...

Bimbo cade in pozzo di 110 metri : Malaga come Vermicino - corsa contro il tempo per salvarlo : corsa contro il tempo a Totalàn, vicino Malaga, per salvare il piccolo Yulen, un Bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo di prospezione. Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo...

Bimbo caduto in un pozzo a Malaga - il fratellino maggiore morì a tre anni all'improvviso : Aveva già vissuto la perdita di un figlio la famiglia del piccolo Yulen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il piccolo Oliver, suo fratello, è morto nel 2017 di un attacco di cuore:...