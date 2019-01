L’Isola dei Famosi – Prima puntata del 24 gennaio 2019 – Conduce Alessia Marcuzzi con

I numeri delL’Isola dei Famosi 2019 : Isola dei Famosi 2019 Quando si mette in moto la macchina dell’Isola dei Famosi, si crea una mole di lavoro tra le più onerose, complice anche il doppio impegno tra l’Italia e l’Honduras. Un impiego di forze forse impensabile, che abbiamo deciso di riassumere in numeri. Eccoli: 1 conduttore Alessia Marcuzzi 1 inviato Alvin 2 opinionisti Alba Parietti, Alda D’Eusanio 19 concorrenti alla partenza 15 naufraghi, 4 ...

Niente di fatto per Jeremias Rodriguez - non andrà a L’Isola dei Famosi nonostante l’aiuto di Iannone : Jeremias Rodriguez costretto a non prendere parte alla 14ª edizione de L’Isola dei Famosi nonostante l’intervento di Iannone nonostante l’intervento di Andrea Iannone, che ha messo a disposizione di Jeremias Rodriguez lo staff medico che lo segue durante il campionato di MotoGp, il fratello di Belen non prenderà parte a L’Isola dei Famosi 14. L’argentino, dopo essere stato annunciato come naufrago ufficiale ...

Jeremias Rodriguez non parte più per L’Isola dei Famosi : vano il tentativo di Iannone : Jeremias Rodriguez non andrà all’Isola dei Famosi: il fratello di Belen è ancora infortunato Addio Isola dei Famosi per Jeremias Rodriguez. Il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, rivela che il fratello di Belen non partirà per l’Honduras. L’argentino non entrerà alla seconda o terza puntata, come svelato qualche giorno fa, in quanto ancora infortunato […] L'articolo Jeremias Rodriguez non parte più per ...

L’Isola dei Famosi : da giovedì al via la nuova edizione. Ecco tutte le anticipazioni : giovedì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, prodotta da Mediaset, in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). Al timone del programma, per il quinto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. A sorpresa, Alvin torna a vestire i panni di inviato. Grazie alla complicità di Filippo Nardi – che ha accettato di fingersi inviato nei giorni che hanno preceduto la partenza dei ...

L’Isola dei Famosi - Sarah Altobello : “Ho pianto lacrime amare” : Isola dei Famosi 2019: Sarah Altobello parla del rapporto con la sua famiglia “Ho versato troppe lacrime amare” si legge nell’intervista che Sarah Altobello ha rilasciato a DiPiùTv prima di partire per L’Isola dei Famosi. Sul settimanale di spettacolo la modella barese ha parlato del difficile rapporto con la sua famiglia, in particolar modo con i suoi genitori, rivelando: Temo i giudizi di mia madre e di mio padre. Sono ...

Sarah Altobello prima delL’Isola dei Famosi : “Ho vissuto un inferno” : Isola dei Famosi: Sarah Altobello parla della sua famiglia e del fidanzato che non c’è Sarah Altobello promette scintille all’Isola dei Famosi ma prima di sbarcare in Honduras ha sofferto tanto. La sosia di Melania Trump, 30 anni, ha avuto più di qualche problema con la sua famiglia, del tutto contraria al suo ingresso nel […] L'articolo Sarah Altobello prima dell’Isola dei Famosi: “Ho vissuto un inferno” ...

La conferenza stampa de L’Isola dei Famosi 2019 rivela la verità sull’inviato - le polene e Jeremias Rodriguez : La conferenza stampa de L'Isola dei Famosi 2019 alza il velo sulla nuova edizione chiarendo alcuni punti soprattutto sul mistero legato all'inviato e alla presenza di Jeremias Rodriguez. All'incontro con la stampa non erano presenti solo i vertici Mediaset ma anche le tre A di questa edizione ovvero la conduttrice Alessia Marcuzzi e le sue opinioniste, Alda d'Eusanio e Alba Parietti. Entrambe hanno ringraziato per l'occasione che hanno avuto ...

Alessia Marcuzzi si sbilancia : cosa pensa dei prossimi naufraghi delL’Isola dei famosi : Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi: speranze e aspettative sulla prossima edizione del reality Manca davvero poco all’inizio della prossima edizione dell’Isola dei famosi e tutto, sia in Honduras che a Cologno Monzese, sembra essere pronto per il grande debutto. A pochi giorni dalla partenza, su TV Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi ha presentato in un’intervista […] L'articolo Alessia Marcuzzi si sbilancia: cosa pensa ...

Jeremias Rodriguez non va alL’Isola dei Famosi? Un video conferma tutto : Jeremias all’Isola 2019? News sui concorrenti di questa nuova edizione Ancora in dubbio la partecipazione di Jeremias all’Isola dei Famosi 2019? Se, fino a poche ore fa, si pensava che avrebbe potuto aggiungersi al cast fra non molto, adesso però un video ci ha dato la conferma che dovrà attendere ancora del tempo prima di […] L'articolo Jeremias Rodriguez non va all’Isola dei Famosi? Un video conferma tutto proviene da ...

Youma Diakite alL’Isola dei Famosi : Youma Diakite A Cayo Cochinos c’è anche Youma Diakite; la modella fa infatti parte del gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Isola dei Famosi 2019: chi è Youma Diakite Nata nella Repubblica del Mali nel 1971, Youma si trasferisce a Parigi all’età di 7 anni. Il successo arriva al compimento della maggiore età, anno in cui la Diakite viene scelta per far parte di una campagna pubblicitaria della Benetton. Di lì a ...

Foto dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019 in partenza per l’Honduras : i nomi ufficiali del cast : La Foto dei naufraghi de L'Isola dei Famosi 2019 in partenza per l'Honduras è arrivata sui social tramite la pagina ufficiale del reality e di Verissimo e ha fatto già il giro del web. Tutti confermati i rumors dei giorni scorsi ma ancora qualche punto interrogativo a cominciare da quello che riguarda Jeremias Rodriguez. Il fratello di Cecilia e Belen dovrebbe partire come concorrente della nuova edizione ma un incidente al polso potrebbe ...

Sarah Altobello alL’Isola dei Famosi : Sarah Altobello Nel cast dell’Isola dei Famosi 2019 c’è una pseudo first lady. Il suo nome è Sarah Altobello. Isola dei Famosi 2019: chi è Sarah Altobello Sarah Altobello, classe 1988, è nata a Modugno, in provincia di Bari. Molto attiva sui social (anche lei ama definirsi una influencer), tenta la via dello spettacolo recitando (si fa per dire!) nella serie The Lady di Lory Del Santo. Ma è un’altra lady a far parlare di lei, ...

Grecia Colmenares alL’Isola dei Famosi : Grecia Colmenares La star delle telenovelas, Grecia Colmenares, è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2019. Isola dei Famosi 2019: chi è Grecia Colmenares Grecia Dolores Colmenares Mieussens, più semplicemente Grecia Colmenares, è nata a Valencia il 7 dicembre 1962, da padre francese e madre venezuelana. A soli 13 anni viene scelta come comparsa in una telenovela per la tv del Venezuela. Da qui iniziano le prime piccole parti, fino ...

Filippo Nardi torna alL’Isola dei Famosi : “Nessun televoto per l’inviato” : Isola dei Famosi chi sarà l’inviato? Filippo Nardi a Verissimo smentisce la fake news sul televoto Non ci sarà alcun televoto per scegliere l’inviato dell’Isola dei Famosi. Filippo Nardi ha smentito a Verissimo la fake news che da qualche giorno circola sul suo conto. “Sono io l’inviato ufficiale di quest’anno. Non ci sarà nessun televoto […] L'articolo Filippo Nardi torna all’Isola dei Famosi: ...