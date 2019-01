Landini in extremis per non sfasciare tutto

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Martedì sera, pochi minuti prima delle 21. Alla Fiera del Levante di Bari, dove è in corso il congresso della Cgil, èpronto per la riunione della commissione elettorale chiamata a sancire un passo drammatico e doloroso: la prima volta di una corsa a due per la segreteria generale. Non è mai successo nella storia del sindacato di corso d'Italia. L'ultimo appello di Susanna Camusso all'unità non ha sortito gli effetti sperati. I pontieri hanno lavorato per tutta la giornata, ma a vuoto. Si va verso due liste con due candidati, Maurizioe Vincenzo Colla. Al voto segreto e alla conta. All'ultimo voto. È in quei minuti che il quadro si ribalta. Secondo quanto riferito da una fonte di primissimo livello, il segretario dei pensionati, Ivan Pedretti - uomo vicinissimo a Colla e alla guida di una categoria che pesa per il 25% nei voti in ...