Australian Open | Serena Williams regina di sportività | “non ho perso per la caviglia

Australian Open Junior - gli azzurri Musetti e Zeppieri ai quarti di finale : Australian Open positivo sinora a livello Junior per i colori azzurri, contrariamente a quanto accaduto nei tornei senior Come a New York lo scorso settembre: dopo gli US Open ecco due azzurrini nei quarti anche agli Australian Open. Sono sempre loro, Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri: dal centro tecnico di Tirrenia, dove si allenano, all’Happy Slam da grandi protagonisti. Ora obiettivo semifinali: a livello maschile ci sono riusciti ...

Djokovic-Pouille - semifinale Australian Open 2019 : data - programma - orario e tv : Si è andata a definire anche la seconda semifinale degli Australian Open di tennis 2019. A Melbourne, infatti, andranno a sfidarsi il francese Lucas Pouille (dopo aver eliminato il canadese Milos Raonic) ed il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic (che ha chiuso in poco meno di due set contro il giapponese Kei Nishikori), per un match davvero interessante che andrà a fare il paio con l’altra sfida tra lo spagnolo Rafael Nadal e il ...

Australian Open 2019 junior : Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri accedono ai quarti di finale a Melbourne : Gran belle notizie per quanto riguarda il tennis giovanile italiano dagli Australian Open 2019. Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri hanno staccato il biglietto per i quarti di finale del Major, mettendo in mostra grandi qualità. I nostri due portacolori sono inoltre ancora in corsa nelle semifinali del doppio (in coppia) grazie al successo 7-6 (5) 6-3 contro il duo formato dal sudcoreano Seon Yong Han e dal thailandese Thantub Suksumrarn. Il ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic in semifinale - Kei Nishikori paga le cinque ore contro Carreno Busta e si ritira a metà secondo set : Finiscono amaramente gli Australian Open di Kei Nishikori: il giapponese, chiaramente fiaccato nel fisico dalle cinque ore di lotta contro Pablo Carreno Busta nel turno precedente, alza bandiera bianca e si ritira dopo un set e mezzo contro Novak Djokovic. Il punteggio, al momento della prematura interruzione, era di 6-1 4-1 in favore del numero uno del mondo. Il serbo, dunque, arriva in semifinale a Melbourne per la settima volta: nelle ...

VIDEO Pouille-Raonic Highlights Australian Open - il francese stupisce tutti e batte il canadese in 4 set : Una grande sorpresa nel terzo quarto di finale degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone maschile. Il francese Lucas Pouille (n.31 del mondo) conquista la sua prima semifinale di uno Slam, in Australia, superando il più quotato canadese Milos Raonic (n.17 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-7 (2) 6-4 in 3 ore e 6 minuti di partita. Una vittoria meritata del transalpino, capace di disinnescare il più delle volte il potente servizio ...