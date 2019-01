Alex Del Piero protagonista della pubblicità di Guna

Da J-Ax ad Alex Britti - tutti gli ospiti dello speciale su Al Bano e Romina Power in tv il 23 gennaio su Canale5 : Sono 55 anni di carriera, quelli che saranno raccontati nello speciale su Al Bano e Romina Power in tv il 23 e 30 gennaio. L'evento è stato annunciato a fine 2018 come uno degli appuntamenti più attesi del 2019, con la prima puntata già in onda nel primo mese del nuovo anno. 55 passi Nel Sole sarà quindi un racconto in prima persona di tutto quello che è accaduto dal 1964 fino a oggi. Il racconto sarà alimentato anche dalla presenza di Romina ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo allunga in vetta - Alexander Bolshunov consolida la seconda posizione : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Il Parlamento della Grecia ha confermato la fiducia al governo di Alexis Tsipras : Il Parlamento della Grecia ha confermato la fiducia al governo di Alexis Tsipras. Il voto era stato chiesto dal primo ministro dopo che domenica 13 gennaio ANEL, il partito dei Greci Indipendenti dell’ex ministro della Difesa Panos Kammenos, era uscito

Jane Alexander - foto da giovane : ecco com’era prima del Gf Vip : Jane Alexander da giovane, foto di 10 anni fa dell’attrice di Elisa di Rivombrosa Com’era Jane Alexander da giovane? L’attrice ha voluto soddisfare la curiosità dei suoi follower di Instagram pubblicando una foto di dieci anni fa. Non si è verificata una trasformazione sconvolgente, ma è chiaro che qualcosa sia cambiato. Quello che salta subito […] L'articolo Jane Alexander, foto da giovane: ecco com’era prima del ...

Domenica Live Delia Duran contro Mila Suarez l’ex di Alex Belli : Nel salotto di “Domenica Live” Delia Duran la nuova fidanzata di Alex Belli si difende dagli attacchi di Mila Suarez, e inizia subito attaccandola e dicendo: «Mila è una ragazza un po’ bipolare, faceva scenate ad Alex davanti ai suoi amici, è per il suo comportamento che è finita la loro storia», afferma Delia Duran. Barbara D’Urso ricorda che Mila Suarez ha parlato di condanne a carico di Delia, che la giovane non smentisce, sottolineando però ...

Delia Duran fidanzata con Alex Belli : ecco perché lui ha lasciato Mila Suarez : Domenica Live, Delia Duran fidanzata con Alex Belli: la replica a Mila Suarez Prosegue lo scontro tra Mila Suarez e Alex Belli a Domenica Live, che ha coinvolto anche Delia Duran. Proprio quest’ultima è stata ospite oggi del salotto di Barbara d’Urso per rispondere alle accuse di Mila. L’ex fidanzata di Alex Belli infatti aveva […] L'articolo Delia Duran fidanzata con Alex Belli: ecco perché lui ha lasciato Mila Suarez ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Dawid Kubacki firma la prima vittoria in carriera - giornata no di Kobayashi. Alex Insam 41° : La perfezione del numero sette sta anche nella sua maledizione: nessuno è riuscito a imporsi tante volte di fila nella Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Non fa eccezione neppure l’uomo che sta dominando la stagione 2018-2019, Ryoyu Kobayashi, che incappa in una giornata no e, dopo una serie di sei successi consecutivi, deve cedere il passo. A vincere è così il polacco Dawid Kubacki, che dopo un’infinita rincorsa si prende ...

