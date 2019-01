Alba Parietti e Alda D' Eusanio Dall' attacco alla Rai alla storia con Christopher Lambert

Alba Parietti : 'All'Isola dei Famosi la recita può durare molto poco' : ... perché la recita può durare molto poco, si scoprono tutti i nervi, figuriamoci per concorrenti inesperti rispetto a questo mondo e alla televisione in generale.' Mara Venier regina della moda: l'...

La Cuccarini è 'sovranista' : critiche da Heather Parisi e Alba Parietti : Lorella Cuccarini è finita al centro di un'aspra polemica per via dell'intervista rilasciata pochi giorni fa sulla rivista di cronaca rosa, Oggi. La ballerina ha confessato di appoggiare le politiche adottate dal ministro Salvini in merito alle scelte sui flussi migratori. Per il suo pensiero, Lorella è stata presa di mira sul web ed è stata oggetto di critiche da parte di alcune delle sue colleghe, come Alba Parietti ed Heather Parisi. Sulle ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti : "Paolo Brosio avrà l'ormone a mille". Poi attacca Lorella Cuccarini : "Non sapevo si occupasse di politica" : Intervistata a I Lunatici , Alba Parietti si è concessa in un'intervista all'indomani della sua ufficializzazione come opinionista della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza il 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.L'Alba nazionale vede già una rivelazione nel cast: Sono pronta, sarò con Alda D’Eusanio e la fantastica Alessia Marcuzzi, le voglio un gran bene e non lo dico per piaggeria. Si ...

Sanremo 2019 - Alba Parietti : “Mi scandalizza che Virginia Raffaele guadagnerà meno di Claudio Bisio” : A Claudio Baglioni circa 700mila euro, a Claudio Bisio 450mila e a Virginia Raffaele 350mila. Sono questi i compensi che dovrebbero ricevere i tre conduttori del Festival di Sanremo 2019. Cifre importanti, ma comunque in linea con quelle sborsate dalla Rai negli scorsi anni, che hanno fatto però discutere Alba Parietti, che ha sottolineato come secondo lei sia ingiusto che Virginia Raffaele guadagni meno di Claudio Bisio e ha lanciato una ...

Amici 18 - Alba Parietti chiarisce : “Alvis non è mio nipote” : Alba Parietti smentisce di essere la zia di Alvis di Amici 18 Un dubbio clamoroso ha alimentato numerose polemiche: il caso riguarda Alvis di Amici 18. Il nuovo allievo, che ha preso il posto di Giacomo Eva, è davvero nipote di una nota showgirl italiana? Alba Parietti ha smentito di essere la zia di Alvis. Lo ha rivelato lei stessa sui social, dopo aver scritto qualche giorno fa: “Tenete d’occhio il mio nipotino Alvise”. I ...

Amici - la bomba di Alba Parietti su Alvis : "Ecco chi è quel ragazzo" - delirio e insulti : Un dubbio clamoroso scuote Amici di Maria De Filippi: il caso riguarda Alvis. Quale caso? Presto detto: sarebbe il nipote di Alba Parietti. Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: "Tenete d’occhio il mio ‘nipotino’ Alvise… Me lo ritrovo ad Amici è un vero talento e io t