Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 15 | 10

romadailynews

: #UltimOra #Brexit, Parlamento britannico boccia accordo con #Ue - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit, Parlamento britannico boccia accordo con #Ue - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit, #Parlamento #Gb boccia accordo con Ue: 432 no contro 202 sì - SkyTG24 : Cesare #Battisti è arrivato in Italia a #Ciampino: sarà condotto a #Rebibbia. Gli aggiornamenti nel nostro liveblo… -

(Di martedì 22 gennaio 2019)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli gradito anche come misura di tutela in caso di recessione l’ho spiegato il vicepremier Luigi Di Maio durante la kermesse te per costellata di presentazione del decretone con il reddito di cittadinanza Semmai ci sarà la ricezione io non so se andremo in ricezione noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli non faremo come gli altri durante la kermesse è stata annunciata anche la nomina da parte del governo di Lino Banfi commissario dell’Unesco per la Regione Sarà difficile non candidarsi mancherà un anno alla fine del mandato di sindaco votando un anno prima per le regionali Si può provare a costruire un laboratorio le regionali potranno essere un laboratorio per una nuova Alleanza politica detto il sindaco di Napoli Luigi De magistris sottolineando che per ora la leganon sto in caso di ...