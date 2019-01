Scuola | fino al 16% in meno di pensione per chi sceglie quota 100

Ritorna la Scuola di politica - iscrizioni fino al 18 gennaio : Obiettivo del corso è quello di avviare i giovani e le donne ad un percorso di formazione e di conoscenza delle pratiche e dei linguaggi della politica. Il Corso è rivolto a 15 giovani e donne , ...

Iscrizioni Scuola 2019 - c’è tempo fino al 31 gennaio : come fare : Aperti dal 7 gennaio i termini per le Iscrizioni scuola 2019: i genitori (registrati e dotati di identità digitale Spid) possono già iscrivere i propri figli e le proprie figlie alle prime classi di scuola primarie, medie e superiori. Procedura cartacea per le scuole d’infanzia, online per i corsi di istruzione e formazione professionale. Chi invece deve segnare i figli a classi diverse dalle prime, dovrà consegnare tutto direttamente alle ...

Scuola - da oggi il via le iscrizioni alle prime classi : si ha tempo fino al 31 gennaio. Ecco come fare : tempo di iscrizioni al nuovo anno scolastico per le famiglie italiane. Dalle otto di stamattina fino al 31 gennaio sarà possibile scegliere la Scuola sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Un’operazione che interessa circa 1,5 milioni di studenti dei diversi ordini di Scuola e che il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha voluto anticipare per far partire prima la macchina delle operazioni necessarie a portare in cattedra tutti i docenti ...

Iscrizioni Miur Scuola 2019/ Registrazioni online da domani 27 dicembre : come scegliere - fino a che data : Iscrizioni Miur Scuola 2019, Registrazioni online dal 27 dicembre: i criteri per la scelta, i tempi e le modalità. Tutte le informazioni sull'iter