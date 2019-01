La spidercam impazzisce e piomba sulla postazione dell’arbitro | paura agli Australian

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019)Open durante l’incontro tra Ashley Barty e Maria Sharapova (per la cronaca, vinto dalla prima per due set a uno): alla fine del match la(la telecamera in grado di muoversi sia orizzontalmente sia verticalmente) ha un problema e va a schiantarsi contro ladell’arbitro Alison Hughes, che fortunatamente se la caverà soltanto con un grande spavento. È in corso un’indagine per scoprire le cause dell’incidente.Video Twitter/@bullant_wilsonL'articolo Ladell’arbitro:Open. Ecco come va a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.