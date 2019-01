Allegri soddisfatto | ' Juve seria

Bologna-Juve - Allegri : “sono soddisfatto - importante il passaggio del turno” : Successo per la Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni Rai: “sono soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi, per il passaggio del turno, non era facile vincere, abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, bene nel secondo bene, partita positiva dopo la pausa. Il Milan? Partita secca, saremo pronti. Kean? Sui cross attacca bene il primo palo, è giovane e deve ...