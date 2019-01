Rugby | azzurri in raduno a Roma in preparazione del Sei Nazioni

Rugby – Selezione Italiana Seven maschile : ecco i 20 azzurri scelti per il raduno di Roma : Dal 13 al 16 gennaio, a Roma si terrà il primo raduno della Selezione Italiana Seves: ecco i 20 atleti scelti per vestire la maglia azzurra Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Sevens maschile, ha convocato venti giocatori per il primo raduno del 2019 in calendario a Roma dal 13 al 16 gennaio. Gli azzurri si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dove inizieranno la marcia di ...

Rugby - VI Nazioni; O'Shea convoca 31 azzurri : ''Vogliamo essere competitivi e vincenti'' : ROMA - Sono 31 gli azzurri convocati da Conor O'Shea per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019, in calendario al Centro di Preparazione 'Giulio Onesti' di Roma dal 20 al 23 ...

Rugby – Guinness Sei Nazione 2019 - i 31 azzurri convocati per il primo raduno : ItalRugby, i 31 azzurri per il primo raduno verso il Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei 31 giocatori convocati per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019, in calendario al Centro di Preparazione “Giulio Onesti” di Roma dal 20 al 23 gennaio. Confermato in gran parte il gruppo che ha partecipato ai Cattolica Test Match dello scorso ...

Rugby – I convocati azzurri della Nazionale U18 per il raduno di Montichiari : Italia U18: i convocati per il raduno della Nazionale di Montichiari Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la lista dei 28 atleti per il raduno di Montichiari, in calendario dal 15 al 17 gennaio. Per gli azzurrini sarà il primo momento di verifica interno in vista dell’inizio dell’attività interNazionale del 2019. A metà marzo è in calendario un secondo mini raduno in cui Dolcetto avrà a ...

Rugby - un 2019 delicato per l’Italia. Tra Sei Nazioni e Mondiali gli azzurri si giocano la credibilità : Risultati alterni, con tanti bassi e pochissimi alti. La Nazionale italiana di Rugby ha concluso il 2018, annata ancora molto deludente per la squadra tricolore, e si lancia verso un 2019 che sarà davvero delicato: gli azzurri si giocano la credibilità con due appuntamenti davvero fondamentali come il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo che si disputerà in autunno. I miglioramenti, dal 2016 ad oggi, in parte si vedono: l’arrivo sulla panchina ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : i migliori azzurri della terza giornata. Super Sperandio - mediani eccellenti tra le Zebre : terza giornata per la Challenge Cup di Rugby 2018-2019: si esaltano le formazioni italiane con Benetton Treviso e Zebre che riescono a vincere nel pomeriggio di sabato. Eccellente la vittoria per la compagine di Monigo che vola in vetta al proprio girone. Andiamo a scoprire i migliori azzurri di questo turno. Luca Sperandio: è forse il miglior azzurro tra le due partite. Davvero spettacolare la sua prestazione in casa con gli Harlequins. ...

Rugby – Il raduno degli azzurri U20 si conclude con una vittoria : battuto il Grenoble : L’Italia U20 chiude il raduno battendo 33-19 il Grenoble Finisce 33-19 in favore della Nazionale Italiana Under 20 il test contro i padroni di casa del Grenoble RFC Espoir. Match che sorride subito agli azzurrini che al 10’ trovano la meta con Ruggeri, trasformata da Garbisi. Otto minuti più tardi i padroni di casa agguantano il pareggio, ma al minuto 25 l’Italia trova il nuovo vantaggio con la meta di Fusco non trasformata. Da quel ...

Rugby - Mondiali 2018 : il Canada è l’ultimo avversario dell’Italia. Azzurri nel girone con All Blacks e Sudafrica : L’Italia ha ufficialmente conosciuto l’ultimo avversario del proprio girone dei Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone. Gli Azzurri se la dovranno vedere anche con il Canada che ieri ha sconfitto Hong Kong per 27-10 nel torneo di ripescaggio giocato a Marsiglia (Francia) a cui hanno partecipato anche Germania e Kenya. La nostra Nazionale non dovrà sottavalutare i nordamericani all’interno di un raggruppamento di ...

ItalRugby - che figura .Azzurri travolti 66-3 dalla danza All Blacks : Seimila euro. Questo finirà comunque nelle tasche degli azzurri come gettone di presenza. Decisamente troppo per quello visto in campo. Perché l'Italia non si è vista. Per gli All Blacks è stata una ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Nuova Zelanda 3-66. Le pagelle degli azzurri - che fatica per la banda di O’Shea : Si conclude con un dominio degli All Blacks il cammino della Nazionale italiana di Rugby nei Cattolica Test Match. Una vera e propria imbarcata allo Stadio Olimpico di Roma per gli azzurri: la Nuova Zelanda si impone per 66-3 in un incontro davvero dominato in lungo e in largo. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle della squadra di O’Shea. Jayden Hayward, voto 4,5: lui che è nativo della Nuova Zelanda può davvero fare poco ...

Rugby - lezione degli All Blacks all'Italia : azzurri travolti 66-3 : Al cospetto dei campioni del mondo in carica, gli azzurri del ct Conor O'Shea non riescono mai ad andare in meta, subendone dieci, distribuite equamente nei due tempi. Gli unici nostri punti vengono ...

VIDEO Italia-Nuova Zelanda 3-66 Rugby - highlights e sintesi. Azzurri travolte da 10 mete degli All Blacks : Gli Azzurri sono stati sonoramente sconfitti dalla Nuova Zelanda per 3-66 nell’ultimo test match di novembre. Allo Stadio Olimpico di Roma, la nostra Nazionale si è dovuta inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo che sono riusciti a segnare addirittura nove mete. I ragazzi di Conor O’Shea non sono mai stati in partita e non sono mai riusciti a costruire una buona azione da gioco per provare a marcare almeno una meta. Di seguito ...

