Norme antincendio | slitta l’adeguamento in scuole e asili Nel dl Semplificazioni un

(Di lunedì 21 gennaio 2019)dellenellee neglinido. Tutto rinviato al 31 dicembre 2019. Un emendamento dei relatori al Decretoprevede un “piano triennale di interventi” con l’obiettivo di “semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa”. Un provvedimento che trova la soddisfazione dell’associazione nazionale presidi: “Apprezziamo questo intervento. Il mancato adeguamento alla normativacomportava che i presidi avrebbero dovuto apportare delle misure organizzative per far fronte al rischio. Peccato che non siamo né presidi sceriffi e nemmeno onnipotenti. Mettere a norma tutti gli edifici sarà molto oneroso. Se un istituto non ha la scalabisogna realizzarla. Bisogna tener conto che noi abbiamo un panorama di istituti che sono vetusti. Spesso sono strutture non nate per essere edifici ...