Maltempo | neve sulla SR509 di Forca D’Acero | attivi mezzi spazzaneve e spargisale

Meteo - inizia una settimana di forte Maltempo : freddo e neve da Nord a Sud : inizia una settimana di forte maltempo in Italia: atteso un deciso calo termico e anche un vistoso peggioramento delle condizioni con piogge, vento e con la neve che cadrà abbondante da Nord a Sud. Giovedì 24 gennaio, secondo gli esperti Meteo, nevicherà in gran parte del Paese e probabilmente anche a Roma.Continua a leggere

Maltempo in Italia - gelo artico in arrivo. Possibile neve a Roma giovedì 24 : Ondata di freddo artico in arrivo sull'Italia. Possibile neve a Roma in settimana, probabilmente giovedì 24 gennaio. Nevicate, comunque, sin dalla giornata di domani, lunedì 21, sulle zone del centro ...

Maltempo Toscana : ancora neve sull’Amiata : Continua a nevicare in modo debole ma continuo sul Comprensorio dell’Amiata. Oltre alle aperture di oggi (Sciovie Jolly e Asso di Fiori e Seggiovia Cantore al servizio della pista Vetta) la Societa’ ISA ha comunicato per domani Domenica 20 gennaio la possibilita’ di apertura della Pista Direttissima servita dalla Seggiovia Macinaie. La pista era stata oggetto di importanti lavori di produzione di neve con innevamento ...

Maltempo Veneto : la Regione si prepara all’emergenza neve : Uno dei rischi che il presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, è quello delle conseguenze che lo schianto di interi boschi nelle aree montane potrebbe avere sui sottostanti centri abitati in caso di nevicate e sulla viabilità. I rischi idrogeologici collegati sono quindi ...

Il predominio dell'anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo centro-occidentale sta finalmente giungendo al termine grazie ad un deciso cambio di pattern su tutta l'Europa,...

Maltempo : possibili nevicate nel Lazio - attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità rileva “temperature tra +2° e -1° sulle strade 666 di Sora, della Vandra, Sora Cassino, di Forca D’Acero, 471 di Leonessa, 260 Picente, 577 del Lago di Campotosto, 521 di Morro, 578 Salto Cicolana, 657 Sabina, 313 di Passo Corese, 2 Cassia, 312 Castrense, al momento tutte percorribili“. Sulle strade 666 di Sora, 627 della Vandra, Sora Cassino, 509 di Forca D’Acero, dove sono attese nevicate in ...

Meteo - allerta Maltempo : neve - freddo e gelo sull’Italia. Le previsioni : Se pensavate che l’inverno scappasse via senza lasciare traccia allora vi sbagliavate di grosso. Secondo le ultime proiezioni infatti freddo, gelo e neve stanno per abbattersi sul nostro Paese.Tra oggi e domani, scrive il Meteo.it, le correnti d’aria sull’Italia, piegheranno da quadranti sud occidentali per effetto di un vortice di bassa pressione che andrà a formarsi su tutta la Penisola. Il tempo è destinato dunque a peggiorare ed ...

Meteo - Maltempo in arrivo sull’Italia : tornano piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti sta per arrivare una perturbazione pronta a “ferire” l’Italia. Il maltempo sarà evidente soprattutto nei prossimi due giorni. Rischio piogge e temporali da Nord a Sud e torna anche la neve a bassa quota. Il peggioramento delle condizioni Meteo sarà evidente soprattutto al Nord-Est.Continua a leggere

Maltempo Campania : neve in Irpinia - scuole chiuse in molti Comuni : Intensa nevicata nella notte in Irpinia: le precipitazioni nevose hanno portato alla chiusura delle scuole di Ariano Irpino e di altri Comuni dell’Alta Irpinia. I mezzi spargisale e spazzaneve sono al lavoro lungo la SS7 Bis Ofantina, che collega il capoluogo irpino ai Comuni dell’Alta Irpinia:nel tratto tra Voluturara e Montella registra una coda di mezzi pesanti che hanno difficoltà a percorrere la strada innevata. Criticità anche ...

Maltempo - torna la neve a Foggia : imbiancati i Monti Dauni : La neve è tornata in provincia di Foggia, accompagnata da forti raffiche di vento: i fiocchi sono caduti in abbondanza sul versante centro meridionale dei Monti Dauni, soprattutto nei Comuni superiori a 700 metri di altezza. A Faeto l’accumulo registrato è di almeno 20 cm: le scuole oggi sono chiuse, così come in altri Comuni del Subappennino. Non si registrano disagi alla circolazione stradale. La neve è comparsa anche sul versante ...