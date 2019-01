“Ma tua moglie è qui?” E Paolo Bonolis ‘secca’ la concorrente di Avanti un altro

caffeinamagazine

: @nzingaretti Nico', ma stai sempre a criticare e rosicare contro il governo? Non pensi ad altro che alla tua conqui… - BarillariM5S : @nzingaretti Nico', ma stai sempre a criticare e rosicare contro il governo? Non pensi ad altro che alla tua conqui… - carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - jakoblorber : Isaia 12 1 Tu dirai in quel giorno: «Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, ma la tua collera si è calma… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Per la gioia dei fan die Luca Laurenti, sua spalla storica, è tornato in tv ‘un’, il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 in cui i concorrenti sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Il tutto ovviamente intervallato da sketch divertenti del conduttore e del maestro, che da anni formano una delle coppie televisive più divertenti in assoluto.Il 2019 ha portato così anche una nuova edizione di ‘un’, che non è cambiato di una virgola rispetto al passato: stesso studio, stessa scenografia e stesso meccanismo di gioco. E non mancano nemmeno i siparietti con il pubblico presente e le gag con Stefano Jurgens, i personaggi del cosiddetto Mini Mondo e anche coi concorrenti stessi, con cuispesso gioca e scherza. Ma quando l’altra serasi è trovato di fronte alla ...